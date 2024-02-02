美斯訪香港｜國際邁亞密抵港　美斯持馬黛茶LV行李箱落機

美斯（Lionel Messi）效力的國際邁亞密（Inter Miami）將在星期日（4日）與港聯上演表演賽，球隊今日（2日）下午坐私人飛機抵達香港，傍晚會於國際富麗敦海洋公園酒店舉行記者會。
包括美斯在內的國際邁亞密職球員，從沙特阿拉伯乘坐私人飛機，在下午抵達香港國際機場。機管局在停機坪為球隊進行接待儀式，期間見到美斯手持着馬黛茶杯及暖水壺落機，還有LV的行李箱。而烏拉圭前鋒的蘇亞雷斯（Luis Suarez）亦隨美斯落機。在機場拍完大合照，美斯一行人未有與包括體育專員黃德森等人合照就上大巴離開。
ViuTV直播港聯友賽國際邁亞密 不設網上重溫
美斯、蘇亞雷斯效力的國際邁亞密，將在星期六（3日）下午5時半會在香港大球場練習，當晚7時會有慈善足球訓練。國際邁亞密將在星期日下午4時與港聯合演表演賽，下午12時半香港大球場開始開放持票人士入場，下午2時15分MIRROR的姜濤、Anson Lo盧瀚霆、G.E.M.鄧紫棋及湯令山Gareth. T將在賽前表演，下午3時美斯效力的國際邁亞密將熱身，4時開賽。下午5時45分設頒獎儀式。
ViuTV 99台或Now TV 630台或下載「Now 隨身睇 – Now TV」應用程式，或於智能電視下載全新的 Smart TV App，周六下午5時15分直播公開操練，而周日下午2時20分起直播賽前表演及表演賽正賽，不過球迷留意節目不設網上直播及重溫。