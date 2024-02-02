美斯訪香港｜國際邁亞密抵港　美斯持馬黛茶LV行李箱落機

美斯（Lionel Messi）效力的國際邁亞密（Inter Miami）將在星期日（4日）與港聯上演表演賽，球隊今日（2日）下午坐私人飛機抵達香港，傍晚會於國際富麗敦海洋公園酒店舉行記者會。

包括美斯在內的國際邁亞密職球員，從沙特阿拉伯乘坐私人飛機，在下午抵達香港國際機場。機管局在停機坪為球隊進行接待儀式，期間見到美斯手持着馬黛茶杯及暖水壺落機，還有LV的行李箱。而烏拉圭前鋒的蘇亞雷斯（Luis Suarez）亦隨美斯落機。在機場拍完大合照，美斯一行人未有與包括體育專員黃德森等人合照就上大巴離開。