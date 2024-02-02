熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-02-02 15:50:00

美斯訪香港｜國際邁亞密抵港　美斯持馬黛茶LV行李箱落機

分享：
蘇亞雷斯緊隨美斯落機。(蘇文傑攝)

蘇亞雷斯緊隨美斯落機。(蘇文傑攝)

美斯（Lionel Messi）效力的國際邁亞密（Inter Miami）將在星期日（4日）與港聯上演表演賽，球隊今日（2日）下午坐私人飛機抵達香港，傍晚會於國際富麗敦海洋公園酒店舉行記者會。

包括美斯在內的國際邁亞密職球員，從沙特阿拉伯乘坐私人飛機，在下午抵達香港國際機場。機管局在停機坪為球隊進行接待儀式，期間見到美斯手持着馬黛茶杯及暖水壺落機，還有LV的行李箱。而烏拉圭前鋒的蘇亞雷斯（Luis Suarez）亦隨美斯落機。在機場拍完大合照，美斯一行人未有與包括體育專員黃德森等人合照就上大巴離開。

美斯手持馬黛茶及暖水壺落機。(蘇文傑攝) 網民揭示美斯手持是價值3萬多的LV行李箱。(蘇文傑攝) 蘇亞雷斯緊隨美斯落機。(蘇文傑攝) 國際邁亞密抵港後在停機坪合照。(蘇文傑攝) 國際邁亞密抵港後在停機坪合照。(蘇文傑攝) 國際邁亞密抵港後在停機坪合照。(蘇文傑攝) 國際邁亞密專機抵達停機坪。(蘇文傑攝) 體育專員黃德森等人與國際邁亞密代表停機坪合照。(蘇文傑攝)

ViuTV直播港聯友賽國際邁亞密 不設網上重溫

美斯、蘇亞雷斯效力的國際邁亞密，將在星期六（3日）下午5時半會在香港大球場練習，當晚7時會有慈善足球訓練。國際邁亞密將在星期日下午4時與港聯合演表演賽，下午12時半香港大球場開始開放持票人士入場，下午2時15分MIRROR的姜濤、Anson Lo盧瀚霆、G.E.M.鄧紫棋及湯令山Gareth. T將在賽前表演，下午3時美斯效力的國際邁亞密將熱身，4時開賽。下午5時45分設頒獎儀式。

ViuTV 99台或Now TV 630台或下載「Now 隨身睇 – Now TV」應用程式，或於智能電視下載全新的 Smart TV App，周六下午5時15分直播公開操練，而周日下午2時20分起直播賽前表演及表演賽正賽，不過球迷留意節目不設網上直播及重溫。

Ad Block
美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯效力的國際邁亞密2月4日鬥港聯，ViuTV99台直播（ViuTV fb）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受