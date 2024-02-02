美斯訪香港｜國際邁亞密沙特友賽淨輸6粒　美斯賽前報不適僅上陣7分鐘（附比賽精華）

原本是兩大球王離開歐洲後的首次對碰，不過基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與美斯（Lionel Messi）都先後報稱有傷及不適，最後美斯也僅僅上陣7分鐘。國際邁亞密就在這場友賽，以0:6不敵艾納斯。

這場比賽賽前的宣傳，當然少不了是兩大球王的對壘。可是在賽前艾納斯已指出，C朗因為處於康復的最後階段，故此在這場友賽不會上陣。至於邁亞密賽前也透過社交媒體指，美斯有不適，一度沒有將他放入名單，不過有關帖文之後刪除，這位阿根廷球王還是在出現在後備席，並在最後的7分鐘換入。不過邁亞密還是有佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（Luis Suarez）正選披甲，而艾納斯都有阿歷士迪尼斯（Alex Telles）、波索域（Marcelo Brozovic）等曾在歐洲效力的球星在陣。