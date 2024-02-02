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體育
2024-02-02 11:40:11

美斯訪香港｜國際邁亞密沙特友賽淨輸6粒　美斯賽前報不適僅上陣7分鐘（附比賽精華）

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美斯在對艾納沙友賽賽前表示不適，最後僅上陣7分鐘。(路透社)

美斯在對艾納沙友賽賽前表示不適，最後僅上陣7分鐘。(路透社)

原本是兩大球王離開歐洲後的首次對碰，不過基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）與美斯（Lionel Messi）都先後報稱有傷及不適，最後美斯也僅僅上陣7分鐘。國際邁亞密就在這場友賽，以0:6不敵艾納斯。

這場比賽賽前的宣傳，當然少不了是兩大球王的對壘。可是在賽前艾納斯已指出，C朗因為處於康復的最後階段，故此在這場友賽不會上陣。至於邁亞密賽前也透過社交媒體指，美斯有不適，一度沒有將他放入名單，不過有關帖文之後刪除，這位阿根廷球王還是在出現在後備席，並在最後的7分鐘換入。不過邁亞密還是有佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（Luis Suarez）正選披甲，而艾納斯都有阿歷士迪尼斯（Alex Telles）、波索域（Marcelo Brozovic）等曾在歐洲效力的球星在陣。

美斯在對艾納斯的比賽先坐後備。(路透社) C朗在對國際邁亞密的比賽只當座上客。(路透社)

國際邁亞密12場未贏過

自去年9月23日的美職聯之後，在11場包括友賽在內的各類比賽都未贏過的國際邁亞密，在這場沙特阿拉伯舉行的友賽，也很早失守，奧達維奧艾美臣（Otavio）在3分鐘的入球，令主隊打開紀錄。而泰利斯卡（Anderson Talisca）在10分鐘建功，也令艾納斯拉開比數。拿樸迪（Aymeric Laporte）在2分後再入一球，艾納斯上半場就憑這3球領先。

換邊後都是艾納斯的優勢，泰利斯卡先在51分鐘射入12碼，將比數再擴大。而沙特小將的馬蘭（Mohammed Maran）在68分鐘建功，令邁亞密輸到0:5。泰利斯卡之後在73分鐘完成帽子戲法，令缺少美斯的邁亞密輸到0:6，到83分鐘邁亞密才將美斯換出，不過球隊還是無法入球，國際邁亞密以0:6敗陣，並且在連續12場各類賽事都未取勝。

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艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社) 艾納斯在友賽6:0贏國際邁亞密。(路透社)
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