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體育
2024-01-30 11:54:19

美斯訪香港｜國際邁亞密蘇亞雷斯取得首個入球　亞洲行首戰不敵希拉爾

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國際邁亞密到沙特進行首場友賽對希拉爾。(路透社)

國際邁亞密到沙特進行首場友賽對希拉爾。(路透社)

下周日（2月4日）在大球場與港聯友賽的美斯（Lionel Messi），與所屬球會國際邁亞密，率先在沙特阿拉伯與希拉爾進行友賽。在蘇亞雷斯（Luis Suarez）取得加盟的首個入球下，邁亞密仍以3:4不敵希拉爾，不過美斯上陣了88分鐘及射入一個12碼。

昔日巴塞隆拿的MSN組合未有同場，因為效力希拉爾的尼馬（Neymar）受傷缺陣，不過希拉爾還是先領先，前富咸射手的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）為希拉爾先下一城，而之後艾咸丹（Abdullah Al-Hamdan）再建一功，為希拉爾拉開比數。蘇亞雷斯在34分鐘把握機會補射入空門，雖然旁證指越位，但後來經VAR推翻，並成為蘇亞雷斯加盟邁亞密後的首個入球。不過希拉爾完半場再入一球，半場希拉爾領先3:1。

國際邁亞密展開亞洲之旅。(路透社) 美斯為國際邁亞密射入12碼。(路透社) 美斯今仗上陣88分鐘才換走。(路透社) 希拉爾友賽4:3贏國際邁亞密。(路透社) 希拉爾友賽4:3贏國際邁亞密。(路透社) 希拉爾友賽4:3贏國際邁亞密。(路透社)

換邊後邁亞密在54分鐘獲得12碼，美斯親自操刀射入，為球隊追近。大衛雷斯（David Ruiz）在1分鐘後更在禁區勁射為邁亞密追平。只是希拉爾到88分鐘再度取得入球，令球隊以4:3擊敗邁亞密。

友賽C朗後赴港

邁亞密之後還會再有一場友賽，與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯「拍跳」，之後邁亞密周五（2月2日）會出發到港，之後下午6時會在香港富麗敦海洋公園酒店舉行記者會。邁亞密在周末（2月3日）下午5時半會在大球場進行練習，球迷仍可購票入場觀賞。之後周日與港聯隊友賽。

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美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）
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