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體育
2023-12-12 10:11:29

美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯 周五早上11時搶飛 座位表所見$880僅為山頂位 (附買飛方法)

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美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯 周五早上11時搶飛 座位表所見$880僅為山頂位 (附買飛方法)

美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯 周五早上11時搶飛 座位表所見$880僅為山頂位 (附買飛方法)

美斯再度訪港 ! 該位去年助阿根廷國家隊奪得世界盃的球王，其效力的美職聯球會國際邁亞密今日公布，明年2月4日將訪港，在香港大球場與港超聯最佳球員組成的香港隊踢表演賽，作為國際邁亞密首次國際巡迴的第一站。

國際邁亞密鬥港聯Klook 操練門票580至780元

國際邁亞密鬥港聯門票將於下周五(12月15日)早上11時在旅遊平台Klook發售，售價由880元至4,880元不等，同時亦會有2月3日公開操練的入場券發售，售價由580元至780元不等。

美斯訪港 國際邁亞密公開訓練（2月3日）：$580 - $780

香港隊 vs 國際邁亞密CF 表演賽門票（2月4日）：$880 - $4,880

美斯訪港 香港vs國際邁亞密門票攻略

  1. 下載Klook App，並確保是最新版本
  2. 第一步：賣飛當日打開進入預約頁面
  3. 第二步：按「立即預約」，開始排隊開始排隊購買公開訓練及表演賽門票
  4. 第三步：你將會收到排隊號碼，請耐心等候並不要離開排隊頁面
  5. 第四步：排隊完成，請按「預約門票」，並選擇欲訂購之門票及價位
  6. 第五步：付款後，活動憑證會自動傳到帳戶「我的訂單」

註：每人最多限售四張

美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯座位表及門票分布（網上圖片） 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁亞密公布，明年2月4日將訪港，在大球場與港超聯最佳球員組成的港隊踢表演賽。(公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 金球獎 美斯

早前被拍到訪港的國際邁亞密班主之一的「萬人迷」碧咸於維港拍攝今次賽事宣傳片，他表示香港是美麗的城市，大型體育盛事一向享負盛名，很高興有機會帶領球隊來港。

碧咸早前現身香港，拍攝宣傳片

8屆金球獎得主、世界盃冠軍美斯曾於2014年隨阿根廷國家隊來港鬥香港代表隊，後備上陣30分鐘攻入兩球。國際邁亞密陣中還有布斯基斯及佐迪艾巴另外兩名巴塞隆拿舊將，盛傳另一巴塞前射手蘇亞雷斯亦即將加盟。

中國香港足球總會主席霍啟山歡迎國際邁亞密訪港，他表示會繼續邀請更多世界級球隊訪港，進一步鞏固香港作為國際體育盛事的區域樞紐。

國際邁亞密原定上月初訪中國，分別到海口及成都友賽中超球隊青島海牛及成都蓉城，但因阻滯令賽事告吹，上周隨即傳出這支由碧咸任班主的美職球會改為訪港。

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