美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯 周五早上11時搶飛 座位表所見$880僅為山頂位 (附買飛方法)

美斯再度訪港 ! 該位去年助阿根廷國家隊奪得世界盃的球王，其效力的美職聯球會國際邁亞密今日公布，明年2月4日將訪港，在香港大球場與港超聯最佳球員組成的香港隊踢表演賽，作為國際邁亞密首次國際巡迴的第一站。

國際邁亞密鬥港聯Klook 操練門票580至780元

國際邁亞密鬥港聯門票將於下周五(12月15日)早上11時在旅遊平台Klook發售，售價由880元至4,880元不等，同時亦會有2月3日公開操練的入場券發售，售價由580元至780元不等。

美斯訪港 國際邁亞密公開訓練（2月3日）：$580 - $780

香港隊 vs 國際邁亞密CF 表演賽門票（2月4日）：$880 - $4,880

美斯訪港 香港vs國際邁亞密門票攻略

註：每人最多限售四張