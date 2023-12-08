熱門搜尋:
美斯 周凱旋 六合彩 譚旻萱 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-12-08 10:11:29

美斯訪香港｜國際邁阿密2.4鬥港聯 門票880至4880元下周五搶飛 碧咸維港拍宣傳片 (附買飛方法)

分享：
美斯訪香港｜國際邁阿密2.4鬥港聯 門票880至4880元下周五搶飛 碧咸維港拍宣傳片 (附買飛方法)

美斯訪香港｜國際邁阿密2.4鬥港聯 門票880至4880元下周五搶飛 碧咸維港拍宣傳片 (附買飛方法)

美斯再度訪港 ! 該位去年助阿根廷國家隊奪得世界盃的球王，其效力的美職聯球會國際邁阿密今日公布，明年2月4日將訪港，在香港大球場與港超聯最佳球員組成的香港隊踢表演賽，作為國際邁阿密首次國際巡迴的第一站。

國際邁阿密鬥港聯Klook下周五發售 操練門票580至780元

國際邁阿密鬥港聯門票將於下周五(12月15日)在旅遊平台Klook發售，售價由880元至4,880元不等，同時亦會有2月3日公開操練的入場券發售，售價由580元至780元不等。詳情可到賽事主辦單位網站瀏覽。開波時間及更多詳情將於稍後公布。

阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，在大球場與港超聯最佳球員組成的港隊踢表演賽。(公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密公布，明年2月4日將訪港，碧咸維港拍宣傳片。 (公關提供) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 美斯效力碧咸旗下的美職球會國際邁阿密(國際邁阿密圖片) 金球獎 美斯

早前被拍到訪港的國際邁阿密班主之一的「萬人迷」碧咸於維港拍攝今次賽事宣傳片，他表示香港是美麗的城市，大型體育盛事一向享負盛名，很高興有機會帶領球隊來港。

碧咸早前現身香港，拍攝宣傳片

8屆金球獎得主、世界盃冠軍美斯曾於2014年隨阿根廷國家隊來港鬥香港代表隊，後備上陣30分鐘攻入兩球。國際邁亞密陣中還有布斯基斯及佐迪艾巴另外兩名巴塞隆拿舊將，盛傳另一巴塞前射手蘇亞雷斯亦即將加盟。

中國香港足球總會主席霍啟山歡迎國際邁阿密訪港，他表示會繼續邀請更多世界級球隊訪港，進一步鞏固香港作為國際體育盛事的區域樞紐。

國際邁阿密原定上月初訪中國，分別到海口及成都友賽中超球隊青島海牛及成都蓉城，但因阻滯令賽事告吹，上周隨即傳出這支由碧咸任班主的美職球會改為訪港。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受