美斯訪香港｜國際邁阿密2.4鬥港聯 門票880至4880元下周五搶飛 碧咸維港拍宣傳片 (附買飛方法)

美斯再度訪港 ! 該位去年助阿根廷國家隊奪得世界盃的球王，其效力的美職聯球會國際邁阿密今日公布，明年2月4日將訪港，在香港大球場與港超聯最佳球員組成的香港隊踢表演賽，作為國際邁阿密首次國際巡迴的第一站。

早前被拍到訪港的國際邁阿密班主之一的「萬人迷」碧咸於維港拍攝今次賽事宣傳片，他表示香港是美麗的城市，大型體育盛事一向享負盛名，很高興有機會帶領球隊來港。

8屆金球獎得主、世界盃冠軍美斯曾於2014年隨阿根廷國家隊來港鬥香港代表隊，後備上陣30分鐘攻入兩球。國際邁亞密陣中還有布斯基斯及佐迪艾巴另外兩名巴塞隆拿舊將，盛傳另一巴塞前射手蘇亞雷斯亦即將加盟。

中國香港足球總會主席霍啟山歡迎國際邁阿密訪港，他表示會繼續邀請更多世界級球隊訪港，進一步鞏固香港作為國際體育盛事的區域樞紐。

國際邁阿密原定上月初訪中國，分別到海口及成都友賽中超球隊青島海牛及成都蓉城，但因阻滯令賽事告吹，上周隨即傳出這支由碧咸任班主的美職球會改為訪港。