美斯訪香港｜外媒指國際邁阿密日本友賽存疑　比賽門票仍銷售

國際邁阿密完成在香港站的亞洲行後，將會在周三（7日）作客東京，與日本聯賽冠軍的神戶勝利船友賽，不過外國媒體就指原定的直播被取消，懷疑比賽會被腰斬。不過國際邁阿密今早（5日）就繼續為東京行宣傳，或粉碎取消的傳聞，而目前門票仍然有在網上發售。

美斯（Lionel Messi）在香港缺陣以及在對艾納斯僅上陣數分鐘，令到這位阿根廷球王的身體狀況引起質疑，因此外國媒體就傳出，邁阿密對神戶的友賽，在美國Apple TV的直播頁面已被刪除，懷疑比賽可能被取消。日本方面雖然未有回應，不過在今早，邁阿密在社交媒體發文，表示會轉到下一站的東京，或粉碎了有關取消的傳聞。