美斯訪香港｜外媒指國際邁阿密日本友賽存疑　比賽門票仍銷售

國際邁阿密完成在香港站的亞洲行後，將會在周三（7日）作客東京，與日本聯賽冠軍的神戶勝利船友賽，不過外國媒體就指原定的直播被取消，懷疑比賽會被腰斬。不過國際邁阿密今早（5日）就繼續為東京行宣傳，或粉碎取消的傳聞，而目前門票仍然有在網上發售。
美斯（Lionel Messi）在香港缺陣以及在對艾納斯僅上陣數分鐘，令到這位阿根廷球王的身體狀況引起質疑，因此外國媒體就傳出，邁阿密對神戶的友賽，在美國Apple TV的直播頁面已被刪除，懷疑比賽可能被取消。日本方面雖然未有回應，不過在今早，邁阿密在社交媒體發文，表示會轉到下一站的東京，或粉碎了有關取消的傳聞。
在日本樂天的網站，目前仍然有比賽門票銷售。而且除了最貴的4.5萬至3.5萬日圓（約2,372.6至1,845.4港元）看台中央的坐席，以及10萬日圓（約5,272.6港元）的特殊套票以外，2.6萬至1萬日圓（約1,370.8至527.2港元）的門票仍然在發售。
恩尼斯達日本助拳
根據日本媒體的報道，今場比賽除了國際邁阿密球員之外，前巴塞隆拿及神戶勝利船的中場球員，恩尼斯達（Andres Iniesta）亦會短暫為邁阿密客串上陣。在日本的球迷，對於有關美斯可能缺陣時就指出，球員的傷患而無法上陣是無可避免，不過門票的價格是值得商榷，尤其是如果門票過高，球迷就不應該購買，以免希望落空。
如果球迷還想繼續看國際邁阿密，其實也不比4,880港元貴很多。以目前仍銷售的2.6萬日圓門票為例，透過機票網站查詢，在明日（6日）出發，在周四（8日）回程機票約為3,800港元，故機票連門票也不過是5,100多港元左右。
Next Up: Japan 🇯🇵✈️— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 5, 2024
Secure your tickets for our upcoming match here: https://t.co/JSEIM8Wyng pic.twitter.com/AJSGE0K1oZ