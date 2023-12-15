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體育
2023-12-15 13:29:23

美斯訪香港｜比賽門票售罄 黃牛1張炒至過萬 6件世界盃球衣拍賣以780萬美元成交

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美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯門票排隊至百多萬人次

美斯訪香港｜國際邁亞密2.4鬥港聯門票排隊至百多萬人次

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）將在明年2月4日，夥同國際邁亞密的隊友在大球場獻技，而比賽的門票就在今早（15日）開售，至中午12時所有比賽門票全數售罄，只餘下訓練日門票。但在網上有「黃牛」索價逾萬。至於美斯的6件2022世界盃比賽球衣，亦在紐約進行拍賣，以780萬美元（約6,089.6萬港元）成交。

美斯效力的國際邁亞密在2月4日，會在大球場面對港聯，門票今早網上發售。不過當中最高的4,880港元以及最便宜的880港元門票都在一小時內售罄，餘下中價的2,880港元仍有發售，直至中午12時左右全數門票售罄。而同時，在比賽前一日（2月3日）的操練入場卷，亦以580至780港元發售。不過在拍賣網站上，比賽門票的4,880港元在被人以2張逾萬元出售，因此懷疑可能有不少門票落入了黃牛手中。

美斯訪香港，Klook排隊至11時43分，只餘2980門票 美斯訪香港，Klook排隊至11時多截圖 美斯訪香港｜有人排到72.8萬人次 美斯訪香港｜有人排到121.8萬人次 美斯訪香港｜國際邁阿密2.4鬥港聯 有黃牛標價2張過萬 美斯訪香港｜國際邁阿密2.4鬥港聯 有黃牛標價2張$18000

至於在紐約，美斯在去年世界盃的6件上半場比賽球衣，透過蘇富比進行拍賣，在經過3輪叫價，以780萬美元成交，是今年體育紀念品的最高成交價，同時也是有關於美斯的紀念品最高成交價。

拍賣款項捐贈兒童醫院

有關的6件球衣，都是美斯在世界盃的比賽期間穿上。當中包括2場分組賽、16強對澳洲、8強對荷蘭、4強對克羅地亞及決賽對法國的上半場比賽用球衣。球衣由一間科技初創公司提供拍賣，而最後落入一名匿名買家手上。而球衣拍賣所得的款項，會捐贈予巴塞隆拿的一間兒童醫院，該院是治療一些患有罕見病患的兒童。

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雖然有人希望球衣創下世界紀錄，但史上最昂貴的比賽球衣成交價，是在去年賣出，由「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在1998年NBA總決賽第一場身穿的芝加哥公牛球衣，成交價是1,010萬美元。而足球球衣就是已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」球衣，同在去年拍賣，成交價928萬美元。至於之前美斯最貴的紀念品，是2017年西班牙國家打吡時的巴塞隆拿球衣，在去年以45萬美元售出。

6件拍賣的世界盃球衣。(路透社) 6件拍賣的世界盃球衣。(路透社) 美斯在世界盃決賽對法國的球衣。(路透社)
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