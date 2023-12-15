美斯訪香港｜比賽門票售罄 黃牛1張炒至過萬 6件世界盃球衣拍賣以780萬美元成交

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）將在明年2月4日，夥同國際邁亞密的隊友在大球場獻技，而比賽的門票就在今早（15日）開售，至中午12時所有比賽門票全數售罄，只餘下訓練日門票。但在網上有「黃牛」索價逾萬。至於美斯的6件2022世界盃比賽球衣，亦在紐約進行拍賣，以780萬美元（約6,089.6萬港元）成交。

美斯效力的國際邁亞密在2月4日，會在大球場面對港聯，門票今早網上發售。不過當中最高的4,880港元以及最便宜的880港元門票都在一小時內售罄，餘下中價的2,880港元仍有發售，直至中午12時左右全數門票售罄。而同時，在比賽前一日（2月3日）的操練入場卷，亦以580至780港元發售。不過在拍賣網站上，比賽門票的4,880港元在被人以2張逾萬元出售，因此懷疑可能有不少門票落入了黃牛手中。