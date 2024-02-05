美斯訪香港｜深圳友賽延期風向轉 退款賠機票酒店錢 C朗親道歉變「公關高手」

美斯連公開發言都沒有，有輿論認為主辦方的處理遠不及另一球王C朗拿度早前於深圳同樣因受未能上場的後續處理方案。

香港聯賽選手隊昨午(4日)與美職球會國際邁阿密踢表演賽，阿根廷球王美斯未有上陣，球迷高叫「回水」，盛事喝倒彩收場，美斯連公開發言都沒有。有輿論認為主辦方的處理遠不及另一球王C朗拿度早前於深圳同樣因受未能上場的後續處理方案，難以平息球迷怒氣。球迷的風向逆轉，大讚C朗至少現身記者會道歉拆彈，由被批評突變成「公關高手」。

沙特阿拉伯聯賽球隊艾納斯原定上月尾在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟因C朗因小腿肌肉受傷無法上陣，故賽會於首仗前一晚宣布兩仗表演賽皆延期，並為球迷安排退票，大批球迷不滿安排，當晚衝擊酒店門口表不滿。

稱「中國是我另一家鄉」 承諾將回來完成比賽

主辦方當晚舉行記者會，宣布由於C朗身體原因無法上場，比賽將延期舉行，會盡快安排退票，向廣大球迷致歉，表明會賠償機票酒店費用。C朗在記者會表示，「今日是很難過的一天，想對中國球迷說對不起。在足球世界有些事我們不能控制，我22年的足球生涯並不是經常受傷，所以我特別感到難過。我與球會艾納斯都希望來中國享受這旅程，在2003、2004年已經來過中國，我感覺中國是我另一個家鄉。」他承諾將來會與艾納斯回到中國完成比賽。