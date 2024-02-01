美斯訪香港｜深圳球迷期待一睹球王風采　料即日來回消費過千元

阿根廷「球王」美斯，明日率領美職聯球隊國際邁阿密抵港，周日在香港大球場與港隊踢表演賽。 據了解，美斯與隊友將乘坐私人飛機，預計明日下午由沙特阿拉伯飛抵香港國際機場，停機坪會舉行歡迎儀式，特區政府和機場管理局代表出席。

國際邁阿密球衣熱賣中

國際邁阿密星期六下午將在大球場公開訓練，其後有慈善足球訓練的環節，星期日下午4時正式同港隊交鋒。據悉，球會班主、英格蘭「萬人迷」碧咸，將在大球場參與部分活動。

旺角一間球衣店負責人周先生表示，近日購入了約100件國際邁阿密新款球衣，每件售價近900至1500元，平時要一個球季才賣完，目前已經售出一半，預計本周內售罄，除了有本地球迷購買，有兩、三成客人來自內地和外國球迷。