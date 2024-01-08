美斯訪香港｜港聯公布初選名單　兩現役外國國腳將有機會披甲

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）下月將與美職球會國際邁亞密訪港，香港足總在上周日（7日）就公布了港聯的初選名單，當中包括土庫曼國腳的明加索夫以及愛沙尼亞國腳的安尼亞都有列在名單。
足總在周日公布了港聯的40人初選名單，當中有多位身在卡塔爾的香港隊成員，包括門將的葉鴻輝及謝家榮、守將李毅凱、陳晉一、中場的林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞，以及前鋒的孫銘謙、史提芬彭利拿及艾華頓，然而若港隊能在分組賽取得突破，尤其是打入八強，將可能影響他們出戰的機會。
而其餘入選的球員，包括曾為日本小國腳的神田夢實、奧地利前國腳的恩查、曼聯青訓產品查理史葛，而兩位在港效力的現役海外國腳，明加索夫以名安尼亞亦同列入名單。至於國際邁亞密就仍未確定外訪名單，美斯以及新加盟的蘇亞雷斯（Luis Suarez）會否隨隊仍然未知，而球隊訪港前，會先到沙特阿拉伯進行兩場友賽，當中包括對尼馬（Neymar）效力的希拉爾及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯友賽，然而尼馬因傷將無緣與美斯場內再會。而球隊訪港後會轉到日本對日職聯冠軍的神戶勝利船，然後會與美斯兒時效力的紐維爾舊生對賽。
港聯40人初選名單
守門員：葉鴻輝（東方）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）
後衞：金旻奎、李毅凱（標準流浪）、賀爾、丹尼爾、柳志成、黃梓浩（東方）、周子謙（港會）、陳晉一（傑志）、川瀨浩太（冠忠南區）、荷西安祖、杜度、徐宏傑（理文）
中場：神田夢實、林衍廷（標準流浪）、馬高斯（東方）、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾、陳俊樂（傑志）、保利臣、黃威、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：伊巴謙（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、巴科爾、孫銘謙（東方）、林學曦（香港U23）、明加索夫、祖連奴（傑志）、艾 華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、基華尼頓、安尼亞（理文）