美斯訪香港｜美斯全場觀戰 阿蘇僅熱身 國際邁阿密贏4比1

成為全城焦點的球王美斯，在美職聯球隊國際邁阿密鬥香港隊的表演賽中，未有上陣，全場在場邊觀戰，加上其前線拍檔烏拉圭射手蘇亞雷斯，亦只曾在場邊熱身，終未上場獻技，令不少球迷失望離場。客隊國際邁阿密，最終以4比1擊敗以港超球員組成的香港隊。

美斯全場穿休閒服

美斯及蘇亞雷斯等「巴塞幫」先列後備，雙方接戰後，國際邁阿密控球較多，但第一個有威脅埋門屬於港隊，中場米基爾約30碼罰球中楣彈出，引來球迷熱烈鼓掌。至9分鐘國際邁阿密還以顏色，射穿葉鴻輝但中柱不入。20分鐘，國際邁阿密突破港隊邊路，傳中至12碼位、無人看管下辛特蘭射高。至26分鐘港隊後場失誤，幸葉鴻輝救出勁射。至40分鐘，國際邁阿密的羅拔泰萊左路推入中間射門彎入龍門左上角，射入「世界波」為國際邁阿密先開紀錄。港隊僅落後3分鐘，由愛沙尼亞前鋒安尼亞混戰扳平。47分鐘港聯後備上陣的丹尼爾接應角球迎頂，柱邊斜出，上半場雙方1比1打成平手。