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體育
2024-01-11 15:51:00

美斯訪香港｜設免費直播球迷喜訊 米基爾自信港聯可開紀錄

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美斯訪香港｜設免費直播球迷喜訊 米基爾自信港聯可開紀錄

美斯訪香港｜設免費直播球迷喜訊 米基爾自信港聯可開紀錄

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與美職球會國際邁亞密2月訪香港，將在2024年2月4日於香港大球場與港聯踢表演賽。今日（1月11日）傳媒發布會公布「Tatler XFEST嘉年華：香港隊對國際邁阿密CF足球友誼賽」設電視免費直播，對未能搶到門票的足球迷來說是喜訊。而入選港聯初選名單的顏卓彬感謝球迷熱烈買飛，而米基爾更豪言港聯可以先開紀錄，希望為滿座的香港大球場踢一場好波。

美斯訪香港｜1.5萬張訓練場免費門票予學生等入場　免費電視將直播賽事

美斯訪香港｜1.5萬張訓練場免費門票予學生等入場　免費電視將直播賽事 美斯訪香港｜1.5萬張訓練場免費門票予學生等入場　免費電視將直播賽事 美斯訪香港｜1.5萬張訓練場免費門票予學生等入場　免費電視將直播賽事 美斯訪香港｜1.5萬張訓練場免費門票予學生等入場　免費電視將直播賽事 美斯訪香港，主辦方亦會舉辦兩個特別環節，安排香港隊與國際邁阿密的部分球員，與香港青少年足球梯隊學員進行交流和互動。（本報攝） 球星美斯領銜的國際邁阿密明年2月在香港大球場對港隊，門票一早售罄，更在網上被炒至過萬元。

政府與主辦方協商 免費直播睇美斯

碧咸（David Beckham）旗下的國際邁亞密，將在2月4日鬥港聯，各界都期待阿根廷球王美斯落場。Tatler Asia 董事長兼首席執行官Michel Lamunière指賽事證明香港是盛事之都︰「可以邀請到世界最佳球員（美斯）來香港，非常振奮。」而中國香港足球總會主席霍啟山列舉美斯、蘇亞雷斯等球星，指希望繼續推動更多足球盛事。在政府與主辦方協商後，未能購買門票的足球迷及市民，可在電視免費直播，欣賞港聯與球星同場比賽。

效力深水埗的顏卓彬感謝球迷的熱情︰「買不到門票的球迷也不緊要，可以觀看電視直播。」效力冠忠南區的艾華強調與世界級球星比賽機會難得︰「期待與世界級球星同場作賽。」至於傑志中場米基爾直言相信港聯能先開紀錄，「香港大球場滿座的氣氛下，相信大家會樂在其中。」

香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖）
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