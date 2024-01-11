美斯訪香港｜設免費直播球迷喜訊 米基爾自信港聯可開紀錄

政府與主辦方協商 免費直播睇美斯 碧咸（David Beckham）旗下的國際邁亞密，將在2月4日鬥港聯，各界都期待阿根廷球王美斯落場。Tatler Asia 董事長兼首席執行官Michel Lamunière指賽事證明香港是盛事之都︰「可以邀請到世界最佳球員（美斯）來香港，非常振奮。」而中國香港足球總會主席霍啟山列舉美斯、蘇亞雷斯等球星，指希望繼續推動更多足球盛事。在政府與主辦方協商後，未能購買門票的足球迷及市民，可在電視免費直播，欣賞港聯與球星同場比賽。