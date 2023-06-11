美斯隨阿根廷隊抵北京　友誼賽主辦單位：勿信「5萬可合照」騙局

記者李宗芳／綜合報道

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）6月10日上午，乘坐私人飛機抵達北京，開啟個人第七次訪華之旅。美斯一身休閑裝扮亮相，下機後不時微笑揮手向眾人打招呼，展現十足親和力。熱情粉絲也一路從機場堵人到下榻酒店，甚至還有球迷瘋狂追車，讓人捏把冷汗。

「MESSI MESSI MESSI」

綜合內媒報道，一下飛機美斯就感受到了內地球迷的熱情，因為就連機場地勤人員都穿著阿根廷球衣，北京機場入境大廳更是聚集了大量球迷，球迷們熱情高喊「MESSI MESSI MESSI」，場面相當震撼，甚至在阿根廷隊下榻酒店外，也湧入大批粉絲等候美斯。

美斯開啟個人第七次中國行，下榻飯店被熱情粉絲擠得水洩不通。（圖／翻攝青蜂俠）