美斯隨阿根廷隊抵北京　友誼賽主辦單位：勿信「5萬可合照」騙局

記者李宗芳／綜合報道
阿根廷球星美斯（Lionel Messi）6月10日上午，乘坐私人飛機抵達北京，開啟個人第七次訪華之旅。美斯一身休閑裝扮亮相，下機後不時微笑揮手向眾人打招呼，展現十足親和力。熱情粉絲也一路從機場堵人到下榻酒店，甚至還有球迷瘋狂追車，讓人捏把冷汗。
「MESSI MESSI MESSI」
綜合內媒報道，一下飛機美斯就感受到了內地球迷的熱情，因為就連機場地勤人員都穿著阿根廷球衣，北京機場入境大廳更是聚集了大量球迷，球迷們熱情高喊「MESSI MESSI MESSI」，場面相當震撼，甚至在阿根廷隊下榻酒店外，也湧入大批粉絲等候美斯。
美斯開啟個人第七次中國行，下榻飯店被熱情粉絲擠得水洩不通。（圖／翻攝青蜂俠）
美斯在飯店稍事休息後，將參加下午的訓練課，也是阿根廷國家隊幾乎全隊的第一堂訓練課。6月15日晚8時，阿根廷國家隊將在北京工人體育場和澳洲隊進行國際足球友誼賽。目前，該場賽事球票已售罄，這也是阿根廷隊繼去年世界盃奪冠之後首次海外比賽。
上一次來華踢球追溯到2010年
在美斯此次的「亞洲行」活動安排中，將包括6月15日在北京工體對陣澳洲國家隊，19日在雅加達對陣印尼國家隊。主辦方此前通過官方微博提醒球迷，沒有網傳的「5萬合影」、「30萬敬酒環節」，切勿輕信「可與美斯合影」等活動，謹防上當。
據悉，美斯曾在2008年作為阿根廷國家隊主力球員，參加北京奧運會，並最終衛冕了奧運冠軍。上一次美斯來華踢球還要追溯到2010年，美斯作為巴塞球員來華，和北京國安進行了一場友誼賽。此前，美斯剛宣佈將加盟美職聯邁阿密國際隊，正式告別歐洲聯賽。
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