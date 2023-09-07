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體育
2023-09-07 04:31:47
日報

美斯領軍 阿根廷必破厄瓜多爾

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美斯 阿根廷國家隊

美斯在世界盃後仍為阿根廷國家隊披甲。

球王美斯(Lionel Messi)未言退下，衛冕世盃的阿根廷展開南美洲外圍賽第1擊，在香港時間明早主場鬥厄瓜多爾，預料可打響頭炮；足智彩初盤開出阿根廷讓1/1.5球，可取主隊上盤(球賽編號FB5280，9月8日08:00開賽)。

功成未身退，美斯上年年尾帶領「藍白兵團」圓夢，一嘗世界盃冠軍的滋味；雖然年屆36歲，雄心仍在，不但承諾繼續為國家隊出賽，更在今夏轉戰美職投國際邁亞密，令新東家起飛，個人上陣11次入11球，狀態保持大勇，鬥心強橫，仍是球隊的靈魄、支柱。

第176次為阿根廷披甲

這支世盃盟主今年踢過4場國際賽全勝兼一球不失，雖然對手不強，但仍見霸氣；除將會第176次代表國家隊出賽的美斯外，另一老將迪馬利亞(Angel Di Maria)仍然入選，當紥有國際米蘭射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)、曼城新星祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)等，配合英超兩大中場安素費南迪斯(Enzo Ferandez)及阿歷斯麥阿里士打(Alexis Mac Allister)，星光熠熠，加上在主場球迷面前作賽，必全力發炮不會留手。

對手厄瓜多爾在上屆世盃分組賽出局，雖然近3場國際賽全勝，但對手實力亦不強。前線過於倚重33歲老將安拿華倫西亞(Enner Valencia)攻堅；今夏重金加盟車路士的摩西斯卡些度(Moises Caicedo )會在中場掃蕩，而其前白禮頓隊友艾斯杜比安(Pervis Estupinan)繼續領導防線，然而其餘主力級數有限，上屆世盃外圍賽首戰又是作客阿根廷，被美斯以一記12碼攻陷，今場應該輸少當贏。

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