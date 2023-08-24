美斯領銜國際邁亞密繼續贏　交兩助攻闖美職聯賽盃決賽（附比賽精華）

美斯（Lionel Messi）去到美國，繼續令邁亞密球迷瘋狂。他在美職聯賽盃的四強，為邁亞密交出兩個助攻，協助球隊以3:3賽和FC辛辛那堤，並在12碼射贏對手，加盟第8場的比賽就第2次帶領球隊打入盃賽決賽。

贏過了聯盟盃冠軍之後，美斯下一個比賽，還未是美職聯賽，而是聯賽盃。面對着東岸榜首的辛辛那堤，邁亞密在18分鐘先失守，被盧斯安奴阿高斯達（Luciano Acosta）攻入，半場辛辛那堤一球領先。換邊之後，辛辛那堤在53分鐘拉開比數，班頓華斯基斯（Brandon Vazquez）為球隊拉開至2:0。