美斯「四面楚歌」 央視畫面被消失 若踢巴黎奧運恐被噓

國際邁阿密於亞洲之旅備戰新一季美職聯期間，阿根廷球王美斯於香港站未有上陣的風波持續，在內地輿論惹起大反彈，繼阿根廷下月訪華友賽取消，官方對美斯的抵制似仍未終止，央視體育頻道節目《天下足球》的片頭，以至央視1台的天氣預報，美斯的畫面均被消失。
法國前國腳批不尊重PSG
另外，阿根廷早前於巴黎奧運男子足球資格賽淘汰死敵巴西晉級奧運，主帥馬斯查蘭奴表明會嘗試邀請曾一同於2008年北京奧運奪金的美斯以超齡球員身份參賽。惟美斯於效力巴黎聖日耳門期間表現不似預期，與球會及球迷鬧得不快收場。前巴黎聖日耳門(PSG)球員和前法國國腳洛頓公開批評美斯，指對方在法甲的兩年並沒有付出全部，「一點也不尊重聖日耳門和法國」，直言如果他來參加奧運，法國和巴黎的球迷們應給予他「噓聲」待遇。
白酒代言廣告畫面消失
至於內地封殺美斯行動持續，繼央視足球節目《天下足球》片頭原本是美斯帶領阿根廷奪得世界盃的畫面，被替換成前德國隊長拿姆於2014年世界盃捧盃的鏡頭後，有網民發現於2月8日前，央視1台的天氣預報，凡是報道貴陽天氣情況時，原會出現由美斯代言的赤水河酒廣告海報，在9日起也消失，原位置變成貴陽的鳥覽圖。有網民認為官方上述的變化，顯示美斯已失去中國的市場，問題是短期還是永久失去。