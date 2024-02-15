美斯「四面楚歌」 央視畫面被消失 若踢巴黎奧運恐被噓

國際邁阿密於亞洲之旅備戰新一季美職聯期間，阿根廷球王美斯於香港站未有上陣的風波持續，在內地輿論惹起大反彈，繼阿根廷下月訪華友賽取消，官方對美斯的抵制似仍未終止，央視體育頻道節目《天下足球》的片頭，以至央視1台的天氣預報，美斯的畫面均被消失。

法國前國腳批不尊重PSG 另外，阿根廷早前於巴黎奧運男子足球資格賽淘汰死敵巴西晉級奧運，主帥馬斯查蘭奴表明會嘗試邀請曾一同於2008年北京奧運奪金的美斯以超齡球員身份參賽。惟美斯於效力巴黎聖日耳門期間表現不似預期，與球會及球迷鬧得不快收場。前巴黎聖日耳門(PSG)球員和前法國國腳洛頓公開批評美斯，指對方在法甲的兩年並沒有付出全部，「一點也不尊重聖日耳門和法國」，直言如果他來參加奧運，法國和巴黎的球迷們應給予他「噓聲」待遇。