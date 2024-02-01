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體育
2024-02-01 14:02:51

美斯13歲與巴塞隆拿加盟前協議餐巾拍賣　30萬英鎊起標

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美斯在加盟巴塞前簽下的協議餐巾被拍賣。(網上圖片)

美斯在加盟巴塞前簽下的協議餐巾被拍賣。(網上圖片)

美斯（Lionel Messi）的球王之路，自加盟西甲班霸的巴塞隆拿開始。而他當年在西班牙答允巴塞時任總監雷沙治（Carles Rexach）加盟的臨時協議餐巾被拍賣，底價30萬英鎊（約297.1萬港元）。

美斯在2000年12月14日，美斯的家庭因為擔心13歲的美斯在巴塞的前景，在雷沙治安排下與美斯及其父共晉午餐，同場還有巴塞的轉會顧問明古拉（Josep Minguella）及經理人格哥利（Horacio Gaggioli）。有關的協議是在一張餐巾上寫：「2000年12月14日在巴塞隆拿，於明古拉、格哥利見證下，巴塞體育總監雷沙治特此同意，他將有責任在任何意見下，都會簽下美斯，並提供我們所同意的金額。」

美斯在巴塞隆拿贏盡殊榮。(路透社)

美斯在巴塞隆拿贏盡殊榮。(路透社)

3月在英國拍賣

這張餐巾成為影響美斯以及世界球壇的首份協議。美斯在一個月後，正式成為巴塞的學徒球員，並在16歲開始為巴塞披甲，逐漸成為當今的球王。在效力巴塞期間，他為球隊上陣778場取得672球，並贏得10次西甲冠軍及4次歐聯冠軍。而這餐巾會在3月，由英國的拍賣行邦瀚斯負責拍賣，底價為30萬英鎊。

邦瀚斯的負責人指：「這是我處理過其中一份最令人興奮的物品之一。是，這不過是張紙餐巾，但這是影響美斯生涯的最重要餐巾。這改變美斯的命運，他在巴塞隆拿的未來，並為全球數以十億球迷帶來光榮時刻的重要物品。」

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