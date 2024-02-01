美斯13歲與巴塞隆拿加盟前協議餐巾拍賣　30萬英鎊起標

美斯（Lionel Messi）的球王之路，自加盟西甲班霸的巴塞隆拿開始。而他當年在西班牙答允巴塞時任總監雷沙治（Carles Rexach）加盟的臨時協議餐巾被拍賣，底價30萬英鎊（約297.1萬港元）。

美斯在2000年12月14日，美斯的家庭因為擔心13歲的美斯在巴塞的前景，在雷沙治安排下與美斯及其父共晉午餐，同場還有巴塞的轉會顧問明古拉（Josep Minguella）及經理人格哥利（Horacio Gaggioli）。有關的協議是在一張餐巾上寫：「2000年12月14日在巴塞隆拿，於明古拉、格哥利見證下，巴塞體育總監雷沙治特此同意，他將有責任在任何意見下，都會簽下美斯，並提供我們所同意的金額。」