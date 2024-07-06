美洲國家盃｜加拿大首次參賽歷史殺入四強　12碼淘汰委內瑞拉將戰阿根廷

美洲國家盃的八強，首次參加的加拿大在領先下雖然浪費多個拉開比數機會，被委內瑞拉追平1:1。但到互射12碼階段，仍以4:3擊敗對手，歷史性打入四強，會與分組賽對手的阿根廷爭入決賽。

首次參加美洲盃，加拿大成為唯一晉身八強的北美洲世界盃主辦國。擁有不少歐洲外流球員的「楓葉國」，上半場16分鐘由舒菲爾堡（Jacob Shaffelburg）門前把握機會取得領先。擁有體能優勢，加拿大其實上下半場都有多個擴大比數的機會，但是偏偏還是缺乏埋門一腳。而腳法較好的委內瑞拉，在65分鐘獲得扳平良機，加拿大的角球開出後，卻被委內瑞拉解圍，加拿大門將因為已離開禁區，荷西朗頓（Salomon Rondon）把握機會在中圈附近笠射建功，為委內瑞拉追平。