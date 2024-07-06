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體育
2024-07-06 11:31:15

美洲國家盃｜加拿大首次參賽歷史殺入四強　12碼淘汰委內瑞拉將戰阿根廷

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加拿大12碼淘汰委內瑞拉晉級。(美聯社)

加拿大12碼淘汰委內瑞拉晉級。(美聯社)

美洲國家盃的八強，首次參加的加拿大在領先下雖然浪費多個拉開比數機會，被委內瑞拉追平1:1。但到互射12碼階段，仍以4:3擊敗對手，歷史性打入四強，會與分組賽對手的阿根廷爭入決賽。

首次參加美洲盃，加拿大成為唯一晉身八強的北美洲世界盃主辦國。擁有不少歐洲外流球員的「楓葉國」，上半場16分鐘由舒菲爾堡（Jacob Shaffelburg）門前把握機會取得領先。擁有體能優勢，加拿大其實上下半場都有多個擴大比數的機會，但是偏偏還是缺乏埋門一腳。而腳法較好的委內瑞拉，在65分鐘獲得扳平良機，加拿大的角球開出後，卻被委內瑞拉解圍，加拿大門將因為已離開禁區，荷西朗頓（Salomon Rondon）把握機會在中圈附近笠射建功，為委內瑞拉追平。

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沙菲爾堡上半場為加拿大取得領先。(美聯社) 朗頓遠距離笠射，為委內瑞拉扳平。(美聯社) 朗頓遠距離笠射，為委內瑞拉扳平。(美聯社) 加拿大與委內瑞拉賽和1:1，12碼加拿大晉級。(美聯社) 加拿大與委內瑞拉賽和1:1，12碼加拿大晉級。(美聯社) 加拿大與委內瑞拉賽和1:1，12碼加拿大晉級。(美聯社) 加拿大與委內瑞拉賽和1:1，12碼加拿大晉級。(美聯社) 加拿大與委內瑞拉賽和1:1，12碼加拿大晉級。(美聯社) 加拿大與委內瑞拉賽和1:1，12碼加拿大晉級。(美聯社)

雙方射至第6輪12碼分勝負

雙方之後法定時間打成平手，今屆第2場的八強要以12碼定勝負。兩隊在第2及第4輪同樣有球員射失，令到雙方要在6輪以即時死亡分勝負，委內瑞拉第6輪由韋卡安祖（Wilker Angel）操刀，不過又一個射失，相反後射的加拿大由伊斯姆干尼（Ismael Kone）主射中鵠，終以12碼贏4:3晉級。

由於今屆賽事晉級後仍是A、B組對賽同線，故加拿大晉級後又會再對分組賽同組的對手阿根廷。

 

美洲國家盃76台直播連結 

美洲國家盃77台直播連結

第6輪干尼射入為加拿大取勝。(美聯社) 加拿大獲勝後球員衝向干尼慶祝。(美聯社) 委內瑞拉球員感到失望。(美聯社)