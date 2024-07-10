美洲國家盃｜哥倫比亞大勇可挫烏拉圭入決賽

美洲國家盃另一場4強戰，今屆兩大黑馬烏拉圭、哥倫比亞明早正面交鋒。哥倫比亞今屆攻守兼備，上仗更狂數巴拿馬；適逢烏拉圭硬撼巴西後，耗力不少之餘，兩大守將今場更要缺陣，戰力受損，「讓球」平手盤必撐大勇的哥倫比亞(球賽編號FB8730，7月11日08:00 開賽)。

烏拉圭門神沙治奧洛捷特上仗互射12碼兩度成功撲救，成功帶領球隊尾段10人應戰下，淘汰巴西；但其實整場賽事犯規頗多，停頓時間又長，亮點實在不多。除了前鋒達雲紐尼斯浪費2次入球良機外，其餘攻勢未算入肉。