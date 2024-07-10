美洲國家盃｜哥倫比亞大勇可挫烏拉圭入決賽

美洲國家盃另一場4強戰，今屆兩大黑馬烏拉圭、哥倫比亞明早正面交鋒。哥倫比亞今屆攻守兼備，上仗更狂數巴拿馬；適逢烏拉圭硬撼巴西後，耗力不少之餘，兩大守將今場更要缺陣，戰力受損，「讓球」平手盤必撐大勇的哥倫比亞(球賽編號FB8730，7月11日08:00 開賽)。
烏拉圭門神沙治奧洛捷特上仗互射12碼兩度成功撲救，成功帶領球隊尾段10人應戰下，淘汰巴西；但其實整場賽事犯規頗多，停頓時間又長，亮點實在不多。除了前鋒達雲紐尼斯浪費2次入球良機外，其餘攻勢未算入肉。
烏拉圭防線不整
烏軍防線亦不時出現低級犯錯，幸對方無法把握，才不致失守。不過，中堅朗奴阿拿奧祖上半場傷出之餘，右閘蘭迪斯下半場更因一次粗野攔截，球證經VAR後改判紅牌；後防頓失兩大將下，明早尚要硬撼如日中天的哥倫比亞，預期烏拉圭防線麻煩會多。
哥倫比亞分組賽逼和巴西，實力與烏拉圭相若，但球隊略勝一籌是陣中擁有一名創造力十足的助攻王。球星占士洛迪古斯今夏重拾第二春，至今已交出1入波5助攻，包括上仗5球大炒巴拿馬時，交出1入波2助攻。有其精準傳送，配合前線的路易斯迪亞斯、祖安哥度巴，兩大反擊能手；而一對高速二閘莫積卡及丹尼爾蒙路斯，同樣充滿侵略性，哥軍火力可靠。
好消息更是防中謝法臣拿馬，今場波監刑滿復出，對哥軍的中場搶截力可望再次提升；跟向來踢法「辣味十足」的烏拉圭中場抗衡，不會遜色。相比起烏拉圭行軍速度的「慢」，哥倫比亞兩翼側擊與前場逼搶的「快」，隨時成為今戰強強對碰的勝負關鍵！