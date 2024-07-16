美洲國家盃｜哥倫比亞足協主席涉決賽後打保安　與兒子一同被捕

美洲國家盃決賽雖然結束，不過相關的問題仍餘波未了。其中哥倫比亞足協主席謝素倫（Ramon Jesurun）及其兒子被指於邁亞密的Hard Rock體育場內毆打3名特定官員及僱員。

根據邁亞密警方的報告指，71歲的謝素倫與其43歲的兒子，被指在東岸時間的凌晨，於球場的傳媒通道試圖進入球場時與多名保安毆鬥，並在清晨4時許送到邁亞密的拘留所。警察報告指，二人在進入球場時被保安們表示將他們帶回原有地方時，二人突然發難及吵鬧。二人分別以2,000及1,000美元作保釋，二人在美國周一（15日）下午接受聆訊。