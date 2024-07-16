美洲國家盃｜哥倫比亞足協主席涉決賽後打保安　與兒子一同被捕

美洲國家盃決賽雖然結束，不過相關的問題仍餘波未了。其中哥倫比亞足協主席謝素倫（Ramon Jesurun）及其兒子被指於邁亞密的Hard Rock體育場內毆打3名特定官員及僱員。
根據邁亞密警方的報告指，71歲的謝素倫與其43歲的兒子，被指在東岸時間的凌晨，於球場的傳媒通道試圖進入球場時與多名保安毆鬥，並在清晨4時許送到邁亞密的拘留所。警察報告指，二人在進入球場時被保安們表示將他們帶回原有地方時，二人突然發難及吵鬧。二人分別以2,000及1,000美元作保釋，二人在美國周一（15日）下午接受聆訊。
南美足協歸咎球場管理
在周日（14日）的決賽引起混亂，美國媒體指大量沒有門票的球迷利用各種方法試圖闖入球場，令比賽至少被延遲了80分鐘。邁亞密警察表示事件中有27人被捕以及55人被趕離球場。而當地消防部門指，在當日在球場內接到約有120宗事故，當中116宗是需要接受醫療照顧。警方代表指：「昨晚我們的執法團隊作出迅速的應變，在極端的挑戰下，一些參與者面臨有生命威脅的危險情況。」他們又表示，會與主辦單位審視有關的安全及保安措施，以迎接2年後的北美洲世界盃。
對於有關賽前的混亂，南美洲足協（CONMEBOL）將矛頭指向舉行比賽的Hard Rock體育場，在有關聲明表示：「昨日CONMEBOL與北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）組織了史上最具挑戰的賽事，在場地、觀眾、組織的職員等有超過4.2萬名參與者。據了解，在決賽舉行的邁亞密，沒有門票的球迷前往球場附近，令持票入場球迷正常入場受阻，並減慢了進度和令部份門口關閉。在這情況，CONMEBOL根據有關保安措施的條件，受球場當局的決定所限制。我們對有個人惡意的暴力行為，沾污這場作為體育盛事的決賽。」