美洲國家盃｜墨西哥射失12碼負委內瑞拉　厄瓜多爾贏牙買加上次席

今屆由南美及北美洲共同舉辦的美洲國家盃，北美勁旅的墨西哥，在分組第2場吃敗仗，被委內瑞拉射入一個12碼及救出他們的一個12碼，以1:0小勝。而同組的厄瓜多爾又擊敗牙買加，令墨西哥跌落小組第3。

上場只是小勝牙買加，墨西哥面對委內瑞拉，上半場互交白卷。下半場委內瑞拉在57分鐘，因為墨西哥的基洛尼斯（Julian Quinonez）禁區內被指犯規，踢跌岩保路（Jon Aramburu），被判罰12碼。委內瑞拉由荷西朗頓（Salomon Rondon）操刀射入，墨西哥先落後。兩次以受邀身份在美洲盃獲得亞軍的墨西哥，之後強攻委內瑞拉，但仍難尋破關之法，直到87分鐘，視像助理裁判（VAR）指委內瑞拉球員犯手球，球證翻看後判罰12碼，然而墨西哥的奧比連賓尼達（Orbelin Pineda）射左路地波，被門將的拉菲爾羅姆（Rafael Romo）救出，令委內瑞拉成功保住1:0勝局完場。