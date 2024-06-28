美洲國家盃｜巴西啞火老鼠拉「圭」

美洲國家盃D組第2輪分組賽，巴西明早遇上巴拉圭。上輪遇上「鐵桶陣」的哥斯達黎加，森巴兵團贏盡形勢卻被悶和，鋒力要重新估計；球隊近績顯示欠霸氣，今場遇上善守不善攻的巴拉圭，寧吼「入球大細」[2.5/3]球細盤(球賽編號FB8716，6月29日09:00 開賽)。

巴西上仗雖然由頭攻到尾，但先有巴黎聖日耳門中堅馬昆賀斯食詐胡；再有紐卡素中場般奴古馬雷斯勁射中柱，全場19次射門只得3次中目標，終被0射門的哥斯達黎加悶和0比0，表現令人失望。

縱然森巴陣中粒粒皆星，近年盛產翼鋒，卻無法孕育多產射手。從皇家馬德里球星雲尼斯奧斯祖利亞，過往30次代表巴西出戰只入3球可見一斑。以巴西近10場賽事只贏3場，兼且從未試過輕取對手，要在短期內大幅提升前線火力，絕非易事。