美洲國家盃｜巴西壓軸登場「大」有作為

上屆決賽不敵阿根廷飲恨的巴西，早前經歷連敗後，已改由前聖保羅教頭杜利華祖利亞(Dorival Junior)領軍。今屆美洲盃，巴西大軍中，最令人期待的當然是超新星安迪歷(Endrick)，有望與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodrygo)組成「皇馬三劍俠」；美中不足是阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利(Martinelli)，日前在操練期間，被皇馬中堅艾達米列達奧(Militao)剷傷，今場上陣成疑。巴西近期友賽表現麻麻，場場入得失得，不值捧得太熱。

哥斯達黎加去年年尾改由前厄瓜多爾主帥艾法路(Alfaro)領軍，預期球隊踢法會變得機動、具侵略性。近期，球隊接連在友賽大炒弱旅，對士氣料有一定幫助。哥軍今屆參賽平均年齡甚輕，除了兩名老大哥、前阿仙奴翼鋒祖爾甘保(Joel Campbell)、後防大將法蘭斯高卡禾(Calvo)外，其餘球員均處於當打之年。早前友賽阿根廷，哥斯達黎加雖以1比3見負，但卻是先開紀錄的一隊；今場遇上防線不太可靠的巴西，有望取得入球。

哥倫比亞大勇鬥巴拉圭

同組的哥倫比亞明早鬥巴拉圭。哥倫比亞近況大勇，各項賽事已8連勝，行軍快速、火力全開；遇上近5仗只嘗一勝、僅入1球的巴拉圭，哥倫比亞有望旗開得勝！(球賽編號FB8707，6月25日06:00開賽)