美洲國家盃｜巴西復勇大勝巴拉圭　哥倫比亞輕取哥斯達黎加出線

美洲國家盃分組賽，巴西在第2場終於迎來勝利，在射手的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）梅開二度下，以4:1大勝巴拉圭，取得今屆賽事的首個入球及首場勝利。而同組哥倫比亞就輕取哥斯達黎加3:0，提早取得出線資格，下一場巴西要對哥倫比亞。

上仗悶和哥斯達黎加的巴西，今場當然希望重振足球王國聲威。上半場先有盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）在31分鐘射失12碼。幸好是雲尼斯奧斯在4分鐘後建功，為巴西隊打開紀錄。效力基羅納的沙維奧（Savio）在43分鐘再為巴西添紀錄，加上補時雲尼斯奧斯梅開二度，半場巴西領先3:0。