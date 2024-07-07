美洲國家盃｜巴西12碼不敵十人烏拉圭出局　哥倫比亞5蛋贈巴拿馬晉級

巴西在美洲國家盃的八強止步，球隊在互射12碼階段射失2球，令球隊不敵最後要10人應戰的烏拉圭被淘汰。烏拉圭在四強會對巴拉圭爭入決賽。

分組賽全勝晉級的烏拉圭，在八強卻遇上只能次名出線的巴西隊。在缺少了雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）之下，巴西嘗試靠新星的恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）攻堅，但是面對實力不弱的烏拉圭，仍難以撕破對手防線。兩隊雖然互有攻守，威脅門將的射門不多。而烏拉圭更在74分鐘要打少個，效力意甲卡利亞里的蘭迪斯（Nahitan Nandez）因為一次粗野攔截，球證在經視像助理裁判提示下翻看片段，並以紅牌將其驅逐。少打一人的烏拉圭之後死守住大門，在法定90分鐘與巴西互無紀錄，要以12碼分勝負。