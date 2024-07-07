美洲國家盃｜巴西12碼不敵十人烏拉圭出局　哥倫比亞5蛋贈巴拿馬晉級

巴西在美洲國家盃的八強止步，球隊在互射12碼階段射失2球，令球隊不敵最後要10人應戰的烏拉圭被淘汰。烏拉圭在四強會對巴拉圭爭入決賽。
分組賽全勝晉級的烏拉圭，在八強卻遇上只能次名出線的巴西隊。在缺少了雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）之下，巴西嘗試靠新星的恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）攻堅，但是面對實力不弱的烏拉圭，仍難以撕破對手防線。兩隊雖然互有攻守，威脅門將的射門不多。而烏拉圭更在74分鐘要打少個，效力意甲卡利亞里的蘭迪斯（Nahitan Nandez）因為一次粗野攔截，球證在經視像助理裁判提示下翻看片段，並以紅牌將其驅逐。少打一人的烏拉圭之後死守住大門，在法定90分鐘與巴西互無紀錄，要以12碼分勝負。
巴西頭三輪射失兩球
12碼階段由烏拉圭先操刀，費達歷高華維迪（Federico Valverde）射入，而巴西第1輪由艾達米列迪奧（Eder Militao）主射，被烏拉圭門將的洛查特（Sergio Rochet）救出。之後第3輪巴西再有杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）射中柱，而烏拉圭即使第4輪即使有荷西基文尼斯（Jose Gimenez）射失，不過文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）第5輪中鵠，令烏拉圭以12碼4:2淘汰巴西晉級。這是烏拉圭相隔4屆賽事後再次打入四強階段，對上一次烏拉圭在2011年奪冠。
哥倫比亞與烏拉圭爭入決賽
至於另一場的八強，哥倫比亞面對北美代表的巴拿馬。哥倫比亞先有祖安哥度巴（Jhon Cordoba）在8分鐘打開紀錄，而之後祖安艾利亞斯（Jhon Arias）搏得對手門將的犯規，為哥倫比亞獲得12碼，占士洛迪古斯（James Rodriguez）操刀，為球隊15分鐘就拉開兩球，加上路爾迪戴亞斯（Luis Diaz）入球，半場哥倫比亞已領先3:0。
下半場李察里奧斯（Richard Rios）在70分鐘為哥倫比亞添紀錄，而補時哥倫比亞再獲12碼，並由米基爾（Miguel Borja）建功，令哥倫比亞大勝5:0輕鬆晉級四強。哥倫比亞會在四強與烏拉圭爭奪決賽的資格。