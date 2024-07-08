美洲國家盃｜巴西8強出局 主帥杜利華孭鑊

美洲國家盃8強戰，巴西激戰烏拉圭90分鐘互無紀錄，即時互射12碼下，烏軍以4比2勝出，4強對手是大炒巴拿馬5蛋的哥倫比亞。「森巴兵團」表現差，主帥杜利華(Dorival Junior)的領軍能力備受批評，尤其今場尾段互射12碼之前，杜利華不在球員圍圈討論的一段視頻，成為球迷賽後熱話。

巴西的拉芬夏比洛尼單刀被救出，以至烏拉圭的達雲紐尼斯近門頭槌頂高，已是今場最精彩攻門片段，巴西在球賽尾段「多踢一人」仍無法取勝；互射12碼有艾達米列達奧主射及杜格拉斯雷斯射失，令「森巴兵團」飲恨出局。