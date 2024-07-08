美洲國家盃｜巴西8強出局 主帥杜利華孭鑊

美洲國家盃8強戰，巴西激戰烏拉圭90分鐘互無紀錄，即時互射12碼下，烏軍以4比2勝出，4強對手是大炒巴拿馬5蛋的哥倫比亞。「森巴兵團」表現差，主帥杜利華(Dorival Junior)的領軍能力備受批評，尤其今場尾段互射12碼之前，杜利華不在球員圍圈討論的一段視頻，成為球迷賽後熱話。
巴西的拉芬夏比洛尼單刀被救出，以至烏拉圭的達雲紐尼斯近門頭槌頂高，已是今場最精彩攻門片段，巴西在球賽尾段「多踢一人」仍無法取勝；互射12碼有艾達米列達奧主射及杜格拉斯雷斯射失，令「森巴兵團」飲恨出局。
互射12碼前，巴西球員圍成一團，安排主射次序及互相討論鼓勵等，只見巴西助教盧卡斯施維斯達參與其中；主教練杜利華只在外圍，網民質疑杜利華未受尊重，也是巴西出局元兇之一。對此杜利華回應：「我站在外圍，只因早已向眾人交待清楚我的想法，當定好主射頭5人，我便提到我們所練習過的。事實上，來到奧蘭多首天便開始練習12碼，皆因我們早知有機會出現此情況。」守將馬昆賀斯也指出，12碼的訓練中一向都由助教主理，強調大軍一直尊重杜利華。
巴西暫時在世盃外圍賽排第6，如今在美洲盃再次失利，今年1月由巴甲聖保羅過檔，接掌帥印的杜利華，重申在今屆賽事仍有得着：「當敗陣過後，一切也會被批評。無疑，我們未有踢出最高水平，但也未嘗被擊倒，過程中的得着較負面事情更多。」巴西將在今年9月的世盃外再次出場搶分。