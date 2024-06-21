美洲國家盃｜東道主美國 可炒玻利維亞

美洲國家盃東道主美國，將在香港時間下周一清晨，在C組迎戰玻利維亞。美國上仗友賽和巴西，今戰尚有主場之利，有望展現強者本色；遇上向來僅靠高原主場搵食的玻利維亞，可博主隊贏2球或以上。(球賽編號FB8705，6月24日06:00開賽)

美國上次出戰美洲國家盃已是2016年，當屆同樣以主辦國身份出戰，最終殺入4強。主帥比赫達(Gregg Berhalter)是次亦徵召一眾外流兵，務求以最強陣容應戰，上仗友賽1比1賽和巴西，效力AC米蘭的隊長基斯甸普列錫(Christian Pulisic)、祖雲達斯翼鋒添莫菲韋亞(Timothy Weah)，負責兩翼側擊；燕豪芬中鋒列卡度柏比(Ricardo Pepi)掛帥。諾定咸森林進攻中場基奧雲尼雷拿(Giovanni Reyna)負責鋪橋搭路，鋒力有保證。