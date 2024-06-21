美洲國家盃｜東道主美國 可炒玻利維亞

美洲國家盃東道主美國，將在香港時間下周一清晨，在C組迎戰玻利維亞。美國上仗友賽和巴西，今戰尚有主場之利，有望展現強者本色；遇上向來僅靠高原主場搵食的玻利維亞，可博主隊贏2球或以上。(球賽編號FB8705，6月24日06:00開賽)
美國上次出戰美洲國家盃已是2016年，當屆同樣以主辦國身份出戰，最終殺入4強。主帥比赫達(Gregg Berhalter)是次亦徵召一眾外流兵，務求以最強陣容應戰，上仗友賽1比1賽和巴西，效力AC米蘭的隊長基斯甸普列錫(Christian Pulisic)、祖雲達斯翼鋒添莫菲韋亞(Timothy Weah)，負責兩翼側擊；燕豪芬中鋒列卡度柏比(Ricardo Pepi)掛帥。諾定咸森林進攻中場基奧雲尼雷拿(Giovanni Reyna)負責鋪橋搭路，鋒力有保證。
玻利維亞去年10月底改由前羅馬的巴西中堅薩高(Antonio Carlos Zago)領軍，地標戰更憑高原主場之利勇挫秘魯；奈何球隊及後6戰國際賽輸足5場，只曾僅贏歐洲「魚腩」安道爾1比0，上仗約戰哥倫比亞大敗，半場已3球落後。對上3屆美洲國家盃，玻軍12戰全敗，作客從來不濟，今場只望輸少當贏。
墨西哥輕裝鬥牙買加
另一支2026世盃主辦國墨西哥，將在周日早上在B組鬥牙買加(球賽編號FB8704，6月23日09:00開賽)。墨西哥今屆輕裝上陣，魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)、夏榮羅辛奴(Hirving Lozano)等名將未有入選；僅以韋斯咸中場艾臣奧馬艾華利斯(Edson Alvarez)擔大旗，近期友賽更接連大敗，不值捧得太熱。
對手牙買加雖有阿士東維拉翼鋒里安拜尼(Leon Bailey)拒絕出戰，但仍有韋斯咸射手米查利安東尼奧(Michail Antonio)、富咸翼鋒迪哥度華列特(Bobby Decordova-Reid)等英超兵，實力尚非太差；遇上近期防守不穩的墨西哥，宜吼「入球」大。