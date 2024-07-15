美洲國家盃｜決賽阿根廷馬天尼斯加時建功　1:0挫哥倫比亞第16次奪標

美洲國家盃的決賽，阿根廷對哥倫比亞在美國的邁亞密展開，一度因保安問題，令比賽延時約80分鐘展開。比賽在90分鐘互無紀錄需要進入加時，而美斯在下半場因為受傷離場，更在後備席上哭起來。不過後備上陣的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在112分鐘建功，為阿根廷射入致勝一球，加時以1:0協助阿根廷史上第16次奪標。

阿根廷在今場繼續有美斯（Lionel Messi）正選，而最後一次代表國家隊的迪馬利亞（Angel di Maria）亦有上陣。上半場初段的比賽，哥倫比亞利用壓迫的打法反而有不少的進攻機會，射門也較阿根廷多。而美斯在中段有一次入球良機，接應迪馬利亞的傳中起腳，只是前面的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）未能避開。哥倫比亞之後也有謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）的遠射僅僅斜出，但與阿根廷半場仍然打成0:0。