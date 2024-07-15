美洲國家盃｜決賽阿根廷馬天尼斯加時建功　1:0挫哥倫比亞第16次奪標

美洲國家盃的決賽，阿根廷對哥倫比亞在美國的邁亞密展開，一度因保安問題，令比賽延時約80分鐘展開。比賽在90分鐘互無紀錄需要進入加時，而美斯在下半場因為受傷離場，更在後備席上哭起來。不過後備上陣的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在112分鐘建功，為阿根廷射入致勝一球，加時以1:0協助阿根廷史上第16次奪標。
阿根廷在今場繼續有美斯（Lionel Messi）正選，而最後一次代表國家隊的迪馬利亞（Angel di Maria）亦有上陣。上半場初段的比賽，哥倫比亞利用壓迫的打法反而有不少的進攻機會，射門也較阿根廷多。而美斯在中段有一次入球良機，接應迪馬利亞的傳中起腳，只是前面的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）未能避開。哥倫比亞之後也有謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）的遠射僅僅斜出，但與阿根廷半場仍然打成0:0。
美斯下半場受傷換出痛哭
下半場的比賽，哥倫比亞早段一次機會，只是祖安艾利亞斯（Jhon Arias）的勁射斜出。之後阿根廷一次的入楔，但也未能過到哥倫比亞門將的華加斯（Camilo Vargas）。約56分鐘，阿根廷的一輪攻勢，最後迪馬利亞左路禁區窄位的起腳被華加斯擋出。比賽在64分鐘，美斯一次的追球時似乎拉傷而被換出，由尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）入替，美斯換出後在後備席痛哭。
75分鐘阿根廷的一次攻勢，達利亞費高（Nicolas Tagliafico）左路入楔禁區，再後傳予干沙利斯撞入，不過旁證指達利亞費高越位，入球無效。之後阿根廷逐漸控制比賽，當中哥倫比亞防線一次的犯錯，但迪馬利亞未能起腳，令比賽在法定時間仍未開紀錄要進入加時。
拿達路馬天尼斯奪神射手
加時上半場阿根廷的進攻，迪保羅（Rodrigo De Paul）右路的入楔，禁區內底線回傳中路，不過干沙利斯的射門被華加斯接住。隨着體能下降，雙方的進攻到對手防線就被截下。加時下半場的7分鐘，加時才後備上陣的拿達路馬天尼斯，接應盧斯素（Giovani Lo Celso）的直線，單刀為阿根廷射成1:0，同時也以5個入球成今屆神射手。領先一球的阿根廷，之後換走最後一次代表國家隊的迪馬利亞，「天使」換出時也感觸落淚。最後阿根廷守住領先優勢，以1:0勝出，並取得第16次的美洲國家盃冠軍。
比賽因無票球迷試圖硬闖延期
原定在香港時間8時開賽，不過比賽因為有未持有門票的球迷試圖硬闖，令比賽延時約80分鐘展開。根據美國媒體ESPN表示，在邁亞密的Hard Rock體育場，因為西南閘入口因為有違規行為而被封鎖。
▼球迷入場時的混亂▼
⚽️🇦🇷🇨🇴|| Aficionados dieron portazo durante la final de la Copa América, entre Argentina y Colombia, en el estadio Hard Rock Stadium de Miami.— Punto por punto (@puntoporpuntomx) July 15, 2024
Tras derribar rejas y vayas metálicas, ingresaron por la fuerza al estadio, otro grupo intentó colarse a las gradas por medio del sistema… pic.twitter.com/IbVduXJLgH
🔴 Por momentos se perdió el control en el estadio de Miami al arranque de la final de la Copa América— El Post (@elpostmx) July 15, 2024
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Hay gente en el sistema de ventilación del Hard Rock Stadium.— Sopitas (@sopitas) July 15, 2024
Esto es simplemente surreal 🤯🤯 pic.twitter.com/rLIE9yJzH3