HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍。美斯領軍的阿根廷以2︰0擊敗加拿大率先晉身決賽。而另一場4強哥倫比亞對烏拉圭在7月11日（周四）早上8時，同樣於HOY76台免費直播。
美洲國家盃決賽時間︰周一早上8時
美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播，而決賽將在7月15日（周一日）早上8時在HOY 77台免費直播。
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阿根廷再射贏12碼 馬天尼斯成為功臣
法定時間阿根廷與厄瓜多爾賽和1︰1，今屆美洲國家盃不設加時直接進入互射12碼階段，首名主射的美斯中楣不入，門將馬天尼斯連救2球，令阿根廷晉級4強。
美洲國家盃｜阿根廷12碼射贏厄瓜多爾晉級4強 美斯射失靠隊友補救
美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
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