HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍。美斯領軍的阿根廷以2︰0擊敗加拿大率先晉身決賽。而另一場4強哥倫比亞對烏拉圭在7月11日（周四）早上8時，同樣於HOY76台免費直播。

美洲國家盃決賽時間︰周一早上8時

美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播，而決賽將在7月15日（周一日）早上8時在HOY 77台免費直播。