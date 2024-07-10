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體育
2024-07-10 09:54:00

美洲國家盃｜烏拉圭哥倫比亞爭入決賽 阿根廷衛冕只差一步 HOY TV周四免費直播（附連結）

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美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍。美斯領軍的阿根廷以2︰0擊敗加拿大率先晉身決賽。而另一場4強哥倫比亞對烏拉圭在7月11日（周四）早上8時，同樣於HOY76台免費直播。

美洲國家盃決賽時間︰周一早上8時

美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播，而決賽將在7月15日（周一日）早上8時在HOY 77台免費直播。

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美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃｜HOY TV免費直播32場，一場不漏。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜6月21日揭幕戰是阿根廷對加拿大。（Youtube截圖）

阿根廷再射贏12碼 馬天尼斯成為功臣

法定時間阿根廷與厄瓜多爾賽和1︰1，今屆美洲國家盃不設加時直接進入互射12碼階段，首名主射的美斯中楣不入，門將馬天尼斯連救2球，令阿根廷晉級4強。

美洲國家盃｜阿根廷12碼射贏厄瓜多爾晉級4強　美斯射失靠隊友補救

美洲國家盃分組

  • A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
  • B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
  • C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
  • D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加

歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結

歐洲國家盃｜決賽ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）

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