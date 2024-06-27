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體育
2024-06-27 12:04:00

美洲國家盃｜烏拉圭對玻利維亞 HOY TV77台周五9時免費直播（附連結）

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美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰阿根廷以2︰0挫加拿大，美斯交出助攻。周五早上6時主場的美國迎戰巴拿馬在HOY76台免費直播，而烏拉圭鬥玻利維亞將在周五

早上9時於HOY 77台免費直播。

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美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃｜HOY TV免費直播32場，一場不漏。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜6月21日揭幕戰是阿根廷對加拿大。（Youtube截圖）

阿根廷兩戰兩勝已出線

阿根廷分組賽第2場對智利，拿達路馬天尼斯把握到對手未及解圍，門前補中，為阿根廷攻入全場的唯一入球，以1:0擊敗智利。

美洲國家盃｜阿根廷馬天尼斯末段建功　險勝智利提早出線

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組

  • A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
  • B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
  • C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
  • D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加

歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結

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美洲國家盃分組賽阿根廷以1:0險勝智利，兩戰全勝已晉級淘汰賽。(美聯社)

美洲國家盃分組賽阿根廷以1:0險勝智利，兩戰全勝已晉級淘汰賽。(美聯社)

巴西悶和哥斯達黎加

巴西隊在美洲國家盃的首戰，確實也令球迷失望，在全場有較多攻門下，只與哥斯達黎加踢平0:0。同組的哥倫比亞，則以2:1擊敗巴拉圭。

巴西首戰和波 哥倫比亞贏巴拉圭

 

美洲國家盃76台直播連結 

美洲國家盃77台直播連結

 

 

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