美洲國家盃｜烏拉圭球員與哥倫比亞球迷衝突　達雲紐尼斯被罰停5場

在今夏美洲國家盃四強賽事後，烏拉圭部份球員與哥倫比亞球迷在看台發生的衝突。南美洲足協（CONMEBOL）正式對烏拉圭5名球員作出處分，當中被拍到與球迷打鬥的利物浦前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）被罰停5場國際賽事，意味他會缺陣多場世界盃外圍賽。

南美足協在周三（28日）正式就有關衝突作出處分，5名烏拉圭球員，包括達雲紐尼斯、賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）、荷西基文尼斯（Jose Gimenez）、馬泰斯奧利華拉（Mathias Olivera）及朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）都被罰停賽。當中紐尼斯最重，被罰停賽5場國際賽，而賓坦古亞亦停賽4場，至於其餘3人就停賽3場。同時紐尼斯亦被罰款2萬美元，賓坦古亞罰1.6萬美元，其餘3人1.2萬美元。在停賽5場下，紐尼斯會缺席烏拉圭對巴拉圭、委內瑞拉、秘魯及厄瓜多爾的世界盃外圍賽，不過對他在利物浦的比賽沒有影響。