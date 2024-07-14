美洲國家盃｜烏拉圭蘇亞雷斯補時救國　季軍戰12碼擊敗加拿大

美洲國家盃的季軍戰，首次參賽的加拿大雖然一度反先15屆冠軍烏拉圭，但是37歲老牌射手蘇亞雷斯（Luis Suarez）補時建功，為烏拉圭追平2:2。最後互射12碼也帶領烏拉圭贏波，以第3名完成今屆賽事。
首次參加美洲國家盃，加拿大就成功打入四強，但面對阿根廷再度落敗，要轉戰季軍戰。面對在四強僅負哥倫比亞的烏拉圭，在8分鐘已經被烏拉圭的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）先開紀錄。然而加拿大的伊斯姆干尼（Ismael Kone）在22分鐘扳平，雙方半場打成1:1平手。
加拿大兩入球功臣12碼射失
換邊後加拿大在80分鐘，再由約拿芬大衛（Jonathan David）建功，令加拿大反先2:1。但是加拿大卻未能將優勢保持到尾，烏拉圭在補時2分鐘的反擊，荷西基文尼斯（Jose Gimenez）出擊，在右路傳中予中間的蘇亞雷斯，在禁區內射入，令烏拉圭得以扳平2:2。由於比賽僅在決賽設加時，比賽即時以12碼分勝負。
烏拉圭與加拿大同樣首2輪都射入，不過加拿大第3輪由伊斯姆干尼操刀，但是他的射門被洛查特（Sergio Rochet）救出，而烏拉圭繼續射入。在第4輪蘇亞雷斯操刀中鵠之下，第5輪加拿大的大衛射中門楣，令烏拉圭12碼以4:3擊敗加拿大，取得今屆賽事的第3名。