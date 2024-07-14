美洲國家盃｜烏拉圭蘇亞雷斯補時救國　季軍戰12碼擊敗加拿大

美洲國家盃的季軍戰，首次參賽的加拿大雖然一度反先15屆冠軍烏拉圭，但是37歲老牌射手蘇亞雷斯（Luis Suarez）補時建功，為烏拉圭追平2:2。最後互射12碼也帶領烏拉圭贏波，以第3名完成今屆賽事。

首次參加美洲國家盃，加拿大就成功打入四強，但面對阿根廷再度落敗，要轉戰季軍戰。面對在四強僅負哥倫比亞的烏拉圭，在8分鐘已經被烏拉圭的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）先開紀錄。然而加拿大的伊斯姆干尼（Ismael Kone）在22分鐘扳平，雙方半場打成1:1平手。