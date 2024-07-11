美洲國家盃｜美斯勢率阿根廷連贏三大賽 美洲盃開齋 國際賽第109球

球王美斯寶刀未老，在美洲國家盃4強取得個人在本屆賽事首個入波，兼歷來在國際賽的第109球，助阿根廷輕鬆以2比0打敗加拿大，先闖決賽。

另一前鋒祖利安艾華利斯在上半場中段打開缺口，加上美斯下半場早段近門「執雞」，阿根廷就此輕鬆取勝。這是美斯近25場國際賽的第28個入球，也是他歷來在美洲盃的第14個「士哥」，個人已先後攻破了38個國家的大門。

提到他入球時的冷靜反應，美斯回應：「我不知道安素費南迪斯的射門會否破網，就只是自然反應吧！」只有美斯的宿敵基斯坦奴朗拿度的130個國際賽入球，較美斯更多。這位37歲不老球王帶領下，阿根廷的不敗紀錄已增至10場，亦朝着歷來第16次贏得美洲盃的目標進發。美斯續說：「我們就好好享受這一刻，但我很清醒知道還有最後一戰。」美斯也指出場地積水及沙石影響個人發揮。