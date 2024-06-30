美洲國家盃｜阿根廷再贏秘魯3戰全勝　智利悶和加拿大出局

美洲國家盃的分組賽最後一輪展開，A組早已取得出線的阿根廷，在缺少美斯（Lionel Messi）之下，仍憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）的梅開二度，以2:0輕取秘魯。至於兩屆冠軍的智利，卻只能與加拿大踢平0:0，最終智利分組僅得2分，在分組賽出局，而加拿大就以4分次名出線。

早已鎖定出線資格的阿根廷，今場讓美斯休息。不過面對之前僅得1分的秘魯，上半場雖然有機會，但仍未能打開紀錄。但換邊不過是2分鐘，拿達路馬天尼斯接應迪馬利亞（Angel di Maria）的直線，禁區內笠過出迎的門將，為阿根廷打開紀錄。之後阿根廷有拉開比數的機會，只是柏利迪斯（Leandro Paredes） 操刀被門將擋出。然而86分鐘，拿達路馬天尼斯在秘魯守將未能解圍下，再為阿根廷射入，令球隊終以2:0再贏多場，分組3戰全勝晉級。