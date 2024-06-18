美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰在6月21日（周五）由尋求衛冕的阿根廷鬥加拿大。香港開電視HOY TV早前發放短片，宣布開電視76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃。
美洲國家盃去屆由阿根廷奪得，揭幕戰美斯在陣的阿根廷將在A組鬥加拿大，開賽時間是星期五早上8時，HOY TV開電視76台將免費直播阿根廷對加拿大。而A組首輪另一場秘魯對智利，將在6月22日（星期六）早上8時於HOY TV77台免費直播。
由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。
美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
雲尼斯奧斯領軍巴西
而去屆亞軍巴西位處D組，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、來季加盟皇馬的安迪歷（Endrick）與柏基達、阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）、利物浦門將艾利臣（Alisson）皆入選巴西大軍名單，惟曼城門將艾達臣因傷落選，熱刺的李察利臣、曼聯的卡斯米路同樣名落孫山。
美洲國家盃76台直播連結
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