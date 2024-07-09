美洲國家盃｜阿根廷難炒加拿大

美洲國家盃4強，衛冕的阿根廷再遇加拿大。雙方曾在今屆揭幕戰交手，當時阿根廷2球淨勝加拿大；不過阿根廷今屆大踢穩陣波，是役距離決賽只是一步之遙，預期兩隊踢來謹慎，宜博「入球大細」[2.5]細。(球賽編號FB8729，7月10日08:00 開賽)
阿根廷星光熠熠，但在球王美斯持續啞火下，今屆4戰場場入波但「1球起2球止」；戰至8強鬥厄瓜多爾，雖憑中堅利辛度馬天尼斯先開紀錄，敵方換邊後已曾射失12碼，不過阿根廷去到補時階段，仍要錄得本屆第1個失球，慘被逼和。
縱然在互射12碼階段，負責第1個操刀的美斯雖然宴客，幸好他的「好友」門神達米安馬天尼斯再做英雄，才得以帶領阿根廷驚險闖關；是役4強大戰在「讓球」盤又要讓到[-1/-1.5]球，博上盤不無戒心。
加拿大今屆首戰雖不敵阿根廷，但往後3戰卻取1勝2和，入2球失1球，顯然守強於攻。上仗8強戰鬥委內瑞拉，翼鋒沙菲爾保先開紀錄，奈何前鋒球員質素有限，無法擴大比數之餘，門將基比奧更被對方遠程笠入世界波；結果加拿大贏形勢下，同樣被逼和，幸好最終射贏12碼，驚險闖關。
美斯今屆仍未開齋
揭幕戰一役已顯示阿根廷面對全場死守的加拿大，縱然當時憑前鋒祖利安艾華利斯，以及射手拿達路馬天尼斯下半場建功贏波，但整體鋒力並不銳利。再者，加拿大吸取了揭幕戰落敗的教訓，是役踢來隨時會更為謹慎，球王美斯仍未「開齋」，今場攻防戰入球亦不會多。