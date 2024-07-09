美洲國家盃｜阿根廷難炒加拿大

美洲國家盃4強，衛冕的阿根廷再遇加拿大。雙方曾在今屆揭幕戰交手，當時阿根廷2球淨勝加拿大；不過阿根廷今屆大踢穩陣波，是役距離決賽只是一步之遙，預期兩隊踢來謹慎，宜博「入球大細」[2.5]細。(球賽編號FB8729，7月10日08:00 開賽)

阿根廷星光熠熠，但在球王美斯持續啞火下，今屆4戰場場入波但「1球起2球止」；戰至8強鬥厄瓜多爾，雖憑中堅利辛度馬天尼斯先開紀錄，敵方換邊後已曾射失12碼，不過阿根廷去到補時階段，仍要錄得本屆第1個失球，慘被逼和。