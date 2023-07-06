美洲金盃｜加拿大闖8強撼美國求破咒

分組賽尾輪分途出擊的加拿大及哥斯達黎加，雖然在今屆分組賽是4支Pot 1球隊其中兩隊；在首兩戰皆不勝前提下，為求晉級尾輪同樣非勝不可。其中D組的加拿大頭兩仗全和下，今戰由攻擊好手、長期在英國搵食的凱列特先入12碼打開缺口下，以4比2打敗古巴，將在香港時間周一早上在辛辛那提作客A組首名美國。同日3比2力壓瓜德羅普、成為D組首名的危地馬拉，將在8強鬥A組次名牙買加。

加拿大自1957年未嘗作客勝美國

加拿大上月尾曾在「中北美聯」決賽以0比2受挫美國，加拿大教練靴特文(Heardman)今戰贏波後表示：「我們今屆賽前頗為清楚想對甚麼球隊及經歷甚麼類型比賽，足球之神給予我們打吡戰。」他續說：「在對方地頭對戰是困難，我們自1957年以來未嘗作客贏過美國；但我希望己隊成為第一支，第一位教練，第一支團隊，以讓擁躉感受歷史一刻。」

至於賽前2戰1分的C組球隊哥斯達黎加，以6比4打敗馬堤尼克，並壓倒對手以次名出線，今場亦是金盃史上入球最多的比賽；他們將於香港時間周日早上，硬撼歷來捧盃最多、8屆盟主墨西哥。同組首名巴拿馬將鬥卡塔爾。

