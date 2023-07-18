美洲金盃｜墨西哥絕殺巴拿馬 9度封王 門神「吳鎮宇」又威威

憑荷甲飛燕諾新星前鋒辛迪亞高基文尼斯(Santiago Gimenez)，尾段入替不久即以一次個人表演入波，助墨西哥在美洲金盃決賽，以1比0擊敗巴拿馬，更以9度封王，壓過其他參賽國家的捧盃次數總和，表現超班。

賽前被看高一線的墨西哥，全場佔優攻勢頗多，卻一直無法撕破之前靠互射12碼淘汰美國的巴拿馬的防線；直至85分鐘，看守教練羅辛奴(Lozano)換入上屆替飛燕諾捧走荷甲的要角、22歲的辛迪亞高基文尼斯，入替正箭頭亨利馬田(Henry Martin)，戰局即出現變化。體力充沛的辛迪亞高基文尼斯，在中場起個人「Solo」，連爆對手多名後衛，殺入禁區入波，取得第18次國際賽的第4球，就此助墨西哥相隔4年再度封王；更壓過史上其餘兩個曾捧盃國家、美國(7次)及加拿大(1次)加起來的總數，令今戰在NFL洛杉磯公羊主場近73,000名球迷，大部分為墨迷的觀眾，欣喜若狂。