熱門搜尋:
颱風泰利 C觀點 消費券2023 DSE 2023 書展2023 免費機票 Ray Online 二手樓 日本旅遊 消委會 樓市
返回
體育
2023-07-18 04:29:59
日報

美洲金盃｜墨西哥絕殺巴拿馬 9度封王 門神「吳鎮宇」又威威

分享：
墨西哥足球隊

墨西哥9奪美洲金盃。

憑荷甲飛燕諾新星前鋒辛迪亞高基文尼斯(Santiago Gimenez)，尾段入替不久即以一次個人表演入波，助墨西哥在美洲金盃決賽，以1比0擊敗巴拿馬，更以9度封王，壓過其他參賽國家的捧盃次數總和，表現超班。

賽前被看高一線的墨西哥，全場佔優攻勢頗多，卻一直無法撕破之前靠互射12碼淘汰美國的巴拿馬的防線；直至85分鐘，看守教練羅辛奴(Lozano)換入上屆替飛燕諾捧走荷甲的要角、22歲的辛迪亞高基文尼斯，入替正箭頭亨利馬田(Henry Martin)，戰局即出現變化。體力充沛的辛迪亞高基文尼斯，在中場起個人「Solo」，連爆對手多名後衛，殺入禁區入波，取得第18次國際賽的第4球，就此助墨西哥相隔4年再度封王；更壓過史上其餘兩個曾捧盃國家、美國(7次)及加拿大(1次)加起來的總數，令今戰在NFL洛杉磯公羊主場近73,000名球迷，大部分為墨迷的觀眾，欣喜若狂。

基文尼斯

基文尼斯奠勝。

基文尼斯

基文尼斯入球後慶祝。

墨西哥足球場

墨西哥捧盃。

墨西哥「吳鎮宇」又威威

墨西哥在數月前於世盃決賽周分組賽出局，成績是近屆最差；上屆東京奧運國家隊銅牌教練羅辛奴，在一個月前才接手大國腳。前著名美國國腳守將拉拿斯(Lalas)今屆為當地電視台評述，他說：「墨西哥高度重視金盃，派出最強陣容出戰，並得到回報。」巴拿馬中場卡拉史基拿(Carrasquilla)以最佳表現，奪得今屆金球獎；至於貌似吳鎮宇的墨西哥門將奧祖亞(Ochoa)則奪金手套獎。

卡拉史基拿 奧祖亞

卡拉史基拿(左)與奧祖亞分奪賽事金球獎及金手套獎。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受