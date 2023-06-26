美洲金盃｜美國逼和英超兵壓陣牙買加

以一眾美職成員為骨幹的美國隊，在美洲金盃揭幕戰主場出擊，戰至完場前才由後備前鋒班頓華斯基斯(Brandon Vazquez)近門亂軍中建功，在A組以1比1逼和中前場有多名英超球員壓陣的牙買加，不致面子全失。

在芝加哥軍人球場舉行的首場分組賽，牙買加中前場盡遣4大英超好手，包括韋斯咸的米查利安東尼奧、愛華頓的迪馬雷格雷、阿士東維拉的里安拜尼及富咸的波比列特攻堅，全場表現比主隊出色，並在13分鐘先由在費城聯效力的中堅達米安路維(Damion Lowe)接應格雷開出死球突破越位，頭槌攻破阿仙奴門將端拿的十指關先開紀錄。

美國不致兩球落後，居功至偉的是唯一在「中北美國聯」決賽封王的「A隊」正選成員、在今次金盃出征的端拿，在29分鐘救出里安拜尼的12碼射門，賽後獲教練哥拉瑾大讚說：「他(端拿)在重要關頭為我們挺身而出，這是我們對大賽球員的期望。」主隊擺明用金盃磨練美職兵，但這支「B隊」今場誤傳頗多，下半場作多個調動後漸見起色，直至88分鐘，終由效力FC辛辛那提的華斯基斯，接應隊友右路傳送，乘對手解圍不遠抽入，扳平1比1完場。

