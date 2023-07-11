美洲金盃｜馬菲端拿救12碼助美國闖4強鬥巴拿馬

全靠效力阿仙奴的門將馬菲端拿(Matthew Turner)，在互射12碼救出頭2球，助主隊美國在美洲金盃8強淘汰加拿大，將跟巴拿馬爭入決賽。另一場8強戰，牙買加1比0小勝危地馬拉，將跟另一爭標熱門墨西哥碰頭。

美國今屆在金盃重用「美職土炮」，端拿屬少數外流主力，賽事尾段掀起高潮，88分鐘美國前鋒班頓華斯基斯頭槌為主隊打開缺口，守將米斯羅賓遜不久後在禁區犯手球，客隊憑史堤芬維多利亞操刀12碼得手扳平1比1。加時至108分鐘，加拿大則由後備前鋒沙菲爾保射入靚波反先，不過主隊在114分鐘藉對方守將擺烏龍扳平2比2，最終要以互射12碼分勝負。美國門將端拿連環救出對方頭兩輪12碼，加上加拿大第5輪亦射中楣，美國互射12碼計贏3比2，打入4強，香港時間周四早上跟巴拿馬爭入決賽；墨西哥同日尾場鬥牙買加。

