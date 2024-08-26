美網正式開戰 衛冕祖高域再鬥兩大新星

冼拿

艾卡拿斯

剛在巴黎奧運封王男單的網壇天王祖高域(Djokovic)，在今年最後一項大滿貫——美國公開賽將以衛冕身份首日登場，在香時間周二早上的首圈，迎戰在外圍賽連過三關、打入正賽的摩爾多瓦老將阿博特(Albot)，期望乘勇在這個紐約的硬地場，再跟冼拿(Sinner)及艾卡拿斯(Alcaraz)兩大新星一較高下，力爭今年個人首項大滿貫。

在巴黎奧運摘金，完成個人金滿貫後，37歲的祖高域便將矛頭指向總獎金高達7,500美萬元(約7億5千萬元)的美國公開賽。他自2018年起，每年最少可以在一項大滿貫封王，今年當然不想「斷纜」。貴為二號種籽兼衛冕身份，他在首圈先遇阿博特，過關問題不大，但身處下線的強手亦不少，包括16強時或遇上屆準決賽對手、美國的施列頓(Shelton)；如要在決賽鬥艾卡拿斯或冼拿，當然要在4強先問過應屆法網亞軍、4號種籽德國的施華列夫(Zverev)。

「一哥」冼拿禁藥風波「甩難」 兩大新星冼拿及艾卡拿斯同處上線，並會在周二較後時間才出場。世界排名第一兼首號種籽的冼拿，今屆已5奪錦標，包括年初澳洲公開賽及上周在辛辛那提大師賽封王；這位在禁藥風波「甩難」的意大利人，首圈先遇美國的麥當奴(McDonlad)，而最大考驗會是八強或鬥今屆澳網決賽的老對手麥維迪夫(Medvedev)。至於今年已兩奪大滿貫的西班牙好手艾卡拿斯，剛受挫祖高域失落奧運金牌；他在首圈先鬥澳洲球手塗辰立，一路過關下，將要在4強硬撼冼拿。

莎巴蘭卡

施維雅迪

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