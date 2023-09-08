美網男單4強大戰 新星舒爾頓挑機祖高域

非種子的舒爾頓上一圈在「內訌」戰，以盤數3比1擊敗10號種子迪亞福(Frances Tiafoe)，轉打職業僅一年多，此子不但突破年初澳網大滿貫打入男單8強的個人最佳成績，更成為自1992年的美籍華裔張德培後，31年來最年輕打入美網4強的本土球手。

舒爾頓較祖高域年輕16年

這位賽前世界排名47位的6尺4吋超新星，今次將是歷來首遇比他年長16年的祖高域，他賽前胸有成竹說：「我常認為之前從未跟我交手的話，對我的打法將會有利。我可以在場上帶來一些大家在平時巡迴賽見不到的東西，並希望它帶來破壞力。」

至於2號種子祖高域上一圈盤數3比0輕取另一美國球手費斯(Taylor Fritiz)，破紀錄第47次殺入大滿貫準決賽。今屆要連鬥兩位美國好手，他賽前亦不敢掉以輕心說：「我準備迎接大戰，迪亞福及舒爾頓在場上活力充沛，走動快速及充滿勁力；舒爾頓今屆發球勁如炮彈，他的發球局將會很難應付，尤其他是左撇子。」

同日另一場男單4強，將由早前在溫網決賽打敗祖高域的「一哥」艾卡拿斯，鬥3號種子麥維迪夫(Danili Medvedev)。二人在上一圈分別以盤數3比0擊敗德國的施華利夫(Alexander Zverev)及俄羅斯的盧布列夫(Andrey Rublev)。