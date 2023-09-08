美網男單4強大戰 新星舒爾頓挑機祖高域

網壇不只艾卡拿斯(Carlos Alcaraz)一位新星！20歲的美國球員舒爾頓(Ben Shelton)，香港時間周六早上在美國網球公開賽準決賽，誓要先當攔路虎，力阻球王祖高域(Novak Djokovic)力爭平24項大滿貫錦標。
非種子的舒爾頓上一圈在「內訌」戰，以盤數3比1擊敗10號種子迪亞福(Frances Tiafoe)，轉打職業僅一年多，此子不但突破年初澳網大滿貫打入男單8強的個人最佳成績，更成為自1992年的美籍華裔張德培後，31年來最年輕打入美網4強的本土球手。
舒爾頓較祖高域年輕16年
這位賽前世界排名47位的6尺4吋超新星，今次將是歷來首遇比他年長16年的祖高域，他賽前胸有成竹說：「我常認為之前從未跟我交手的話，對我的打法將會有利。我可以在場上帶來一些大家在平時巡迴賽見不到的東西，並希望它帶來破壞力。」
至於2號種子祖高域上一圈盤數3比0輕取另一美國球手費斯(Taylor Fritiz)，破紀錄第47次殺入大滿貫準決賽。今屆要連鬥兩位美國好手，他賽前亦不敢掉以輕心說：「我準備迎接大戰，迪亞福及舒爾頓在場上活力充沛，走動快速及充滿勁力；舒爾頓今屆發球勁如炮彈，他的發球局將會很難應付，尤其他是左撇子。」
同日另一場男單4強，將由早前在溫網決賽打敗祖高域的「一哥」艾卡拿斯，鬥3號種子麥維迪夫(Danili Medvedev)。二人在上一圈分別以盤數3比0擊敗德國的施華利夫(Alexander Zverev)及俄羅斯的盧布列夫(Andrey Rublev)。
中國鄭欽文 8強止步
女單方面，中國「小花」鄭欽文結束今屆神奇之旅，在8強以盤數0比2不敵「一姐」莎巴蘭卡(Aryna Sabalenka)。她賽後心悅誠服說：「對方是巡迴賽其中一位發球球速最快球手，速度甚至接近一些男子球員；我今天應對這方面不好，甚至無法打破對方一個發球局。」湖北姑娘鄭欽文將會回國備戰本月下旬的杭州亞運。
女單4強，將由2號種子、白俄球手莎巴蘭卡對17號種子、美國姬絲(Madison Keys)，以及6號種子美國嘉奧芙(Coco Gauff)對10號種子、捷克的梅卓娃(Karolina Muchova)。