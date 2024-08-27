美網｜前男單冠軍添姆最後大滿貫首圈出局　衞冕祖高域輕鬆過關

美國公開賽展開，2020年男單冠軍的添姆（Dominic Thiem），在首圈被美國的舒爾頓（Ben Shelton）淘汰。至於上屆男單冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在另一場賽事就輕落3盤淘汰摩爾多瓦球手艾布特（Radu Albot）晉級

奧地利的添姆在2020年贏得個人首個也是唯一的一個大滿貫錦標，就是美國公開賽，然而當時因為新冠疫情而沒有觀眾，這位30歲球手在5月時已宣布今年是自己最後一年巡迴賽，因此今屆美網成為他最後的一個大滿貫賽事。曾世界排名最高升至第3，現時已跌至210位，添姆在首圈面對賽事13號種子的舒爾頓，結果以直落的3盤4:6、2:6及2:6不敵對手出局，也結束自己最後的一次大滿貫生涯。