美網｜前男單冠軍添姆最後大滿貫首圈出局　衞冕祖高域輕鬆過關

美國公開賽展開，2020年男單冠軍的添姆（Dominic Thiem），在首圈被美國的舒爾頓（Ben Shelton）淘汰。至於上屆男單冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在另一場賽事就輕落3盤淘汰摩爾多瓦球手艾布特（Radu Albot）晉級
奧地利的添姆在2020年贏得個人首個也是唯一的一個大滿貫錦標，就是美國公開賽，然而當時因為新冠疫情而沒有觀眾，這位30歲球手在5月時已宣布今年是自己最後一年巡迴賽，因此今屆美網成為他最後的一個大滿貫賽事。曾世界排名最高升至第3，現時已跌至210位，添姆在首圈面對賽事13號種子的舒爾頓，結果以直落的3盤4:6、2:6及2:6不敵對手出局，也結束自己最後的一次大滿貫生涯。
添姆賽後表示：「這對我來說是真的一個重要時刻，因為在那瘋狂的2020年的奇怪和與別不同的環境下，在這個球場有着我生涯的最大成就。不幸地我取得成功卻沒有你們在場，所以那是美妙的時候，但另一方面也非常傷感。我非常高興有機會打我最後一次美網，我可以花些時間與你們一起，只想說聲感謝，以及彌補失去了的4年。」
魯尼首圈止步
至於上屆冠軍的祖高域，在首圈面對是摩爾多瓦的34歲球手艾布特，祖高域首兩盤同樣以局數6:2取勝。第3盤雖然艾布特頑抗，但在祖高域仍然以6:4的局數再贏多盤，以直落3盤勝出。而丹麥的魯尼（Holger Rune）就以盤數0:3不敵美籍日裔球手的中島布蘭登（Brandon Nakashima），是目前被淘汰的最高種子球手。