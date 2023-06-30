美網︱前「一姐」禾絲妮雅琪復出　獲外卡邀請出戰

前世界第一的女子網球手，「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）宣布會在今年的美國公開賽復出，是她在2020年宣布退役以來的首個大賽。
32歲的禾絲妮雅琪在3年前以照顧家庭為理由，退出網球活動。不過，她今年獲得美網發出的外卡，讓她可以重返賽場。她周四（29日）在Twitter上表示：「我仍然有目標想要達成。我想向我的孩子們展示，無論你甚麼年紀或是角色，你都可以去追逐夢想。」
目標出戰巴黎奧運
在2020年澳洲公開賽前，禾絲妮雅琪表示希望與前NBA球員的丈夫組織家庭，在29歲宣布退役，之後二人育有一子一女。曾經取得71周世界排名第一以及30個巡迴賽冠軍，包括2018年的澳網冠軍，禾絲妮雅琪在32歲之齡重返網球場。她說：「在離開比賽的這3年間，我彌補了失去與家人相處的時間，我成為了一個媽媽，而且感恩還有兩個可愛的孩子。」她又說：「我們一家人決定了，我會回來比賽，而且我已急不及待了。」
禾絲妮雅琪表示，她會先出戰8月初在蒙特利爾舉行的加拿大公開賽，之後才會出戰美網。而她長遠目標，是要出戰明年的巴黎奧運。
Over these past three years away from the game I got to make up for lost time with my family, I became a mother and now have two beautiful children I am so grateful for. But I still have goals I want to accomplish. I want to show my kids that you can pursue your dreams no matter… pic.twitter.com/OQatFWxQGK— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 29, 2023