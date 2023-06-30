美網︱前「一姐」禾絲妮雅琪復出　獲外卡邀請出戰

前世界第一的女子網球手，「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）宣布會在今年的美國公開賽復出，是她在2020年宣布退役以來的首個大賽。

32歲的禾絲妮雅琪在3年前以照顧家庭為理由，退出網球活動。不過，她今年獲得美網發出的外卡，讓她可以重返賽場。她周四（29日）在Twitter上表示：「我仍然有目標想要達成。我想向我的孩子們展示，無論你甚麼年紀或是角色，你都可以去追逐夢想。」