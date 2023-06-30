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體育
2023-06-30 11:46:00

美網︱前「一姐」禾絲妮雅琪復出　獲外卡邀請出戰

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丹麥女子網球手禾絲妮雅琪宣布復出。(美聯社)

丹麥女子網球手禾絲妮雅琪宣布復出。(美聯社)

前世界第一的女子網球手，「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）宣布會在今年的美國公開賽復出，是她在2020年宣布退役以來的首個大賽。

32歲的禾絲妮雅琪在3年前以照顧家庭為理由，退出網球活動。不過，她今年獲得美網發出的外卡，讓她可以重返賽場。她周四（29日）在Twitter上表示：「我仍然有目標想要達成。我想向我的孩子們展示，無論你甚麼年紀或是角色，你都可以去追逐夢想。」

禾絲妮雅琪在2018年羸得澳網冠軍。(美聯社)

禾絲妮雅琪在2018年羸得澳網冠軍。(美聯社)

目標出戰巴黎奧運

在2020年澳洲公開賽前，禾絲妮雅琪表示希望與前NBA球員的丈夫組織家庭，在29歲宣布退役，之後二人育有一子一女。曾經取得71周世界排名第一以及30個巡迴賽冠軍，包括2018年的澳網冠軍，禾絲妮雅琪在32歲之齡重返網球場。她說：「在離開比賽的這3年間，我彌補了失去與家人相處的時間，我成為了一個媽媽，而且感恩還有兩個可愛的孩子。」她又說：「我們一家人決定了，我會回來比賽，而且我已急不及待了。」

禾絲妮雅琪表示，她會先出戰8月初在蒙特利爾舉行的加拿大公開賽，之後才會出戰美網。而她長遠目標，是要出戰明年的巴黎奧運。

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