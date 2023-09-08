美網｜嘉奧芙首次晉身決賽　環保組織再襲賽場令比賽延期49分鐘

19歲的嘉奧芙目前在世界排名已升至第6，不過歷史上除了去年打入過法國公開賽的決賽後，今次美網已是自己最好的成績。在面對賽事的10號種子莫祖娃，嘉奧芙在一度領先局數5:1之下，遭遇莫祖娃的頑抗，並連取4局追至落後4:5，不過嘉奧芙第10局連取4分之下，以6:4的局數先贏一盤。

美國公開賽，美國新星的嘉奧芙（Coco Gauff）在四強淘汰捷克的莫祖娃（Karolina Muchova），個人首次打入美網的決賽。而在這場比賽期間，出現了小插曲，一批環保份子在看台上抗議，當中更有人將自己用膠水黐在看台上，需要多名警察及保安將他們帶走。

第2盤比賽雙方陷入僵局，在第8局嘉奧芙本來有一個賽點，只是莫祖娃成功救回，並將局數再追近。雙方之後打到第12局，在3度「刁時」下，嘉奧芙終於擊敗對手，以7:5的局數再贏一盤，以盤數2:0勝出打入決賽。嘉奧芙賽後表示：「我看着這個比賽長大，這感覺很特別。不過我的工作還未完的。」

示威者稱要美網承擔責任

另外，在比賽期期間發生小插曲。據報是4位環保份子潛入了比賽場地，並在第2盤比賽途中，作出抗議，他們穿上了印有「停止化石燃料」的字樣。美國網球協會表示，當中3人被保安員護送離場，而另外1人因為將自己黐在地上，令到他們需要安排警察及醫療人員協助。4名示威者已經被紐約警察帶走問話。其中一名示威者表示，他們要求美國公開賽承擔責任，原因是賽會的贊助商都是大企業，而這些企業的政策是在導致全球暖化。比賽因此而延遲了49分鐘。