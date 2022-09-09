美網︱女單「一姐」施維雅迪首入決賽　將與查貝雅爭冠軍

世界排名第1，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在美國公開賽的四強，反勝白俄羅斯的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），首次晉身美網的決賽，並會與溫布頓公開賽的亞軍查貝雅（Ons Jabeur）爭奪女單冠軍。

21歲的施維雅迪，過去在美網最多只於上屆打入第4圈，今次是首次打入決賽，而她目前在大滿貫，也只贏過兩次法國公開賽冠軍。在首盤的比賽，莎巴蘭卡先以6:3的局數取得領先。不過施維雅迪在第2盤率先破莎巴蘭卡的發球局，並以局數6:1追平盤數。在決勝的第3盤，莎巴蘭卡雖然首局搶先破發，可是施維雅迪之後亦曾經破發追平局分。而莎巴蘭卡在第5局再度破發，但形勢在第6局後已改寫，施維雅迪之後連取4局，以局數6:4再奪第3盤，成功以盤數2:1反勝打入決賽。

在另一場的四強，5號種子的查貝雅面對法國的加茜亞（Caroline Garcia）。6月的溫網才是查貝雅首次的大滿貫決賽，不過到美網她亦同樣取得佳績，查貝雅連贏兩盤6:1、6:3之下，僅花1個小時6分鐘，就成功第2之打入大滿貫的決賽。也是首位阿拉伯裔的美網決賽球手。

港將黃澤林首晉大滿貫四強

而香港的黃澤林就在青年組的男單八強，而對3號種子的瑞士球手Kilian Feldbausch。黃澤林首盤先贏局數6:2，不過第2盤被迫打到決勝局輸細分4:7，但在決勝第3盤，黃澤林以6:4的局數再度取勝，以盤數2:1擊敗對手，首次打入大滿貫的青年組四強。黃澤林四強的對手，是賽事2號種子，比利時的Gilles-Arnaud Bailly。