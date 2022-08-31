美網︱拉度卡露衞冕失敗　首圈遭淘汰

去年爆冷成為美國公開賽的女單冠軍，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）在今年美網又一次爆冷，首圈就不敵法國的歌妮特（Alize Cornet），無法完成衞冕。至於男單的拿度（Rafael Nadal）就成功反勝晉級。

賽事的11號種子，拉度卡露面對年紀大13年的法國球手歌妮特。拉度卡露在第1盤的首局已先破對手發球局領先，不過歌妮特迅速回敬，將局數反超2:1。而之後歌妮特亦再破拉度卡露的發球局，以6:3的局數贏得首盤。在第2盤拉度卡露雖然被先破發，但之後她連取3局，將局分一度領先3:1。然而這位19歲的少女在之後無以為繼，連輸5局，被歌妮特以6:3再贏一盤，以盤數2:0晉級。

拉度卡露全場有33次的無壓力下失誤，歌妮特賽後表示：「對不起各位，我知道你們喜歡艾瑪（拉度卡露），她是一個出色的球手和很好的為人，所以不好意思，我今晚擊敗了她。我真的很高興自己今日的表現，我想我打了一場整體很穩定的比賽。我在第2局中段就開始疲倦，因為這爭持了很久。不過我就掛在那裡，從心出來戰鬥這是非常高興。」

拿度首圈反勝3:1晉級

另外，在男單首圈，拿度就在首盤輸4:6的局數之下，連贏3盤6:2、6:3及6:3，以盤數3:1反勝澳洲籍日裔球手的土方林奇，為爭取第23個大滿貫踏出第一步。