美網︱拿度今年大滿貫首敗　不敵東道主球手第4圈出局

美國公開賽的男單頭二選手齊齊下馬，繼梅韋迪夫（Daniil Medvedev）之後，拿度（Rafael Nadal）又在男單的第4圈不敵東道主美國的泰科爾（Frances Tiafoe），目前餘下的球手就只有克羅地亞的施歷（Marin Cilic）曾贏過大滿貫錦標。

目前世界排名26的泰科爾，過去在大滿貫最遠都是2019年打入澳洲公開賽的八強。面對4屆冠軍的拿度，泰科爾首盤在第7局獲得突破，成功打球拿度的發球局，以6:4的局數取得領先。第2盤雙方都一直保住自己的發球去到第10局，拿度方憑泰科爾的發球失誤，同樣打破發球局，並贏局數6:4，追平盤數。

不過24歲的泰科爾有的是體力，在第3盤繼續拉鋸，並成功尋找機會再贏局數6:4。在第4盤拿度本身於第4局成功破發，但是卻因為力有不逮在領先3:1的局數下，連輸5局，以3:6再輸一盤予泰科爾，以總盤數1:3被淘汰。這亦是拿度今年在大滿貫的首場敗仗，因為他之前連贏澳網及法網，在溫布頓則因傷而退出。

泰科爾：今場表現難以置信

泰科爾賽後也對自己的勝利感到難以置信，他冷靜後表示：「今日發生了一些很特別的事，我不知怎麼說，不過我很開心。他是其中一個史上最偉大球手，我今場表現是難以置信。」泰科爾今場全場開出18個發球得分，比拿度多出一倍，