美網︱拿度次圈再反勝對手晉級　烏克蘭球手拒與艾莎蘭卡握手

美國公開賽次圈，爭取第23個大滿貫錦標的拿度（Rafael Nadal），在落後一盤之下，以3:1的盤數反勝意大利的霍尼利（Fabio Fognini）。至於威廉絲姊妹就在女雙的首圈出局；而在女單比賽，烏克蘭的高絲杜克（Marta Kostyuk）在不敵白俄羅斯艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）後，拒絕握手。

賽事2號種子的拿度，次圈面對意大利的霍尼利，首盤拿度以2:6的局數落後。不過之後拿度連贏3盤6:4、6:2及6:1，成功反勝對手。不過在比賽期間，拿度發生特殊的意外，他的球拍打中地下後，反彈中他的鼻，令他即時流鼻血。拿度之後接受治療，並可以繼續比賽。拿度表示：「有少少暈，以及有少少痛。」拿度下一圈的對手，會是法國的加斯基特（Richard Gasquet）。