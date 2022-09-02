美網︱拿度次圈再反勝對手晉級　烏克蘭球手拒與艾莎蘭卡握手

美國公開賽次圈，爭取第23個大滿貫錦標的拿度（Rafael Nadal），在落後一盤之下，以3:1的盤數反勝意大利的霍尼利（Fabio Fognini）。至於威廉絲姊妹就在女雙的首圈出局；而在女單比賽，烏克蘭的高絲杜克（Marta Kostyuk）在不敵白俄羅斯艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）後，拒絕握手。
賽事2號種子的拿度，次圈面對意大利的霍尼利，首盤拿度以2:6的局數落後。不過之後拿度連贏3盤6:4、6:2及6:1，成功反勝對手。不過在比賽期間，拿度發生特殊的意外，他的球拍打中地下後，反彈中他的鼻，令他即時流鼻血。拿度之後接受治療，並可以繼續比賽。拿度表示：「有少少暈，以及有少少痛。」拿度下一圈的對手，會是法國的加斯基特（Richard Gasquet）。
威廉絲姊妹女雙出局
在女雙的首圈，威廉絲姊姊可能是最後一次的合作。不過這對贏過14次大滿貫女雙錦標的網球姊妹，在對捷克組合時，就以兩盤6:7及4:6不敵對手被淘汰。「細威」的莎蓮娜（Serena Williams）就將會繼續在女單出戰，並在賽後退役，而「大威」雲露絲（Venus Williams）則仍未確定未來去向。
至於在女單的次圈，烏克蘭球手的高絲杜克面對白俄羅斯的艾莎蘭卡，艾莎蘭卡最後以6:2、6:3連贏兩盤晉級，高絲杜克賽後拒絕握手，她指這是「正確的事」。高絲杜克表示：「每個人都嘗試在這事上裝好人。然而我的國家每日都被殺戮。」高絲杜克上星期批評艾莎蘭卡參與一場為烏克蘭籌款的慈善賽，令艾莎蘭卡最後退出。而艾莎蘭卡就表示，對高絲杜克的決定不意外：「我不認為讓這事鬧大有甚麼好處。我一直都會與對手握手。」